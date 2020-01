Großer Rückhalt für den Vorstand

In der Sängerfamilie des Männergesangvereins Germania 1862 Ilvesheim herrscht Harmonie. So wurden die Regularien bei der 158. Jahreshauptversammlung zügig abgearbeitet und der Vorstand um den ersten Vorsitzenden Gerd Wawra einstimmig entlastet. Neuwahlen standen bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Adler“ nicht auf der Tagungsordnung.

Der Begrüßung durch Wawra folgte das Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung durch Schriftführerin Gudrun Schaaf. Nach der Verlesung und der einstimmigen Genehmigung des Protokolls durch die Mitglieder erhoben sich alle Anwesenden von ihren Plätzen und gedachten der verstorbenen Mitglieder.

Der Vorsitzende führte in seinem Jahresrückblick zahlreiche Aktivitäten auf. Er nannte die gut besuchte Muttertagsfeier in der Mehrzweckhalle, das erfolgreiche Vatertagsfest, das sehr beliebte Scheunenfest, den von den Besuchern geschätzten Adventsmarkt, die Teilnahme am Seniorennachmittag mit der Aufführung des Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“ durch die Theatergruppe des MGV Germania 1862 Ilvesheim und das Weihnachtssingen Friedhof/Nord am 24. Dezember.

„Ohne euch sind wir nichts“

Alle Aktivitäten seien von den Mitgliedern abhängig, seien es die Idee, die Organisation, der Auf- und Abbau, die Dekorationen, die Bewirtung oder die Aufführungen. Wawra sagte zu den Mitgliedern: „Ohne Euch sind wir nichts“. Er berichtete weiterhin vom derzeitigen Mitgliederstand (165 Mitglieder) und von mehr als 80 Singstunden (ohne einige Sondersingstunden).

Hauptkassier Bernd Dornacher erstattete anschließend den Kassenbericht. Wie in den Jahren zuvor bescheinigten die Revisoren ihm eine einwandfreie Führung der Vereinsfinanzen. Es folgte eine einstimmige Entlastung des Kassierers und des Vorstandes. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ging es auch um den Fasnachtsumzug. Der MGV Germania1862 beteiligt sich daran. Teilnehmer, die mitmarschieren wollen, sind willkommen.

Dieses Jahr wird es wieder ein Helferessen geben, verkündete der Vorsitzende und informierte auch über die Sängerreise vom 25. bis 28. Juni ins Elsass mit zahlreichen Besuchen und einer Überraschung für Mitfahrende. Zusagen sind, wenn möglich, bis Ende Januar gewünscht. Wawra berichtete des Weiteren von seinem Gespräch mit dem Dirigenten Valentin Demeshko. Bei dem Gespräch ging es um „Liedgut“ und darum, einen „Liederabend“ ins Leben zu rufen. Gegenüber den Vorschlägen zeigte sich der Dirigent offen, teilte der Vorsitzende mit.

Die Termine des MGV Germania für 2020 sind:

23. Februar: Teilnahme am Fastnachtszug

3. Mai: Muttertagsfeier in der Mehrzweckhalle

21. Mai: Sechstes Vatertagsfest in der Scheune

23. Mai: Helferessen in der Scheune

25. bis 28. Juni: Sängerreise

16. Juli: Letzte Singstunde vor den Ferien

24. bis 26. Juli: 45. Scheunenfest

3. September: Erste Singstunde nach den Ferien

20. September: Singen beim katholischen Pfarrfest

17. Oktober: Herbstfest im Feuerwehrgerätehaus

14. November: Skatturnier im Clubhaus

28. November: Fünfter Scheunenweihnachtsmarkt

12. Dezember: Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle

24. Dezember: Weihnachtssingen auf dem Friedhof Mitte

Januar 2021: Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Adler“. fase

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020