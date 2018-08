Großer Spaß mit kleinen Bällen

Anzeige

Minigolf spielen hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren und so begrüßten der Miniaturgolfclub und die Freien Wähler 30 Kinder bei idealem Wetter auf der Minigolf-Anlage in Ilvesheim zum Sommerferienprogramm der Inselgemeinde. „In erster Linie ist es das Wichtigste, dass ihr Spaß habt und es wird deshalb kein Sieger ermittelt werden“, so der Vorsitzende der Freien Wähler Ilvesheim, Andreas Trier, in seiner Begrüßung. Auch wurden den Kindern Verhaltenshinweise mit auf die Bahnen gegeben. Sie sollten mit den Schlägern vorsichtig umgehen, nicht in unmittelbarer Nähe des Spielenden stehen und nicht auf die Bahnen treten.

In sieben Gruppen ging es dann jeweils mit einem Betreuer, der die Anzahl der Schläge notierte, auf die 18 Bahnen der Freizeitanlage. Einige Kinder stellten schnell fest, Minigolf ist manchmal gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick den Anschein macht. Doch dank der Betreuer war guter Rat nicht teuer, denn diese hatten einige Tipps wie man den kleinen Ball auf den unterschiedlichsten Bahnen am besten ins Ziel bringt. „Versuch mal etwas gerader zu stehen und den Ball mit der Mitte zu treffen“ war öfters zu hören.

Ein Lächeln huschte über das Gesicht des Kindes, wenn es danach funktionierte und der kleine Ball das Hindernis meisterte oder den Weg in das Loch fand. Ebenso hatten sie motivierende Worte für die Kinder parat. Einer der größten Fehler von den Kindern war, dass zu viel Kraft in den Schlag gelegt wurde. Die richtige Kombination aus Konzentration, Geschick, Schlagkraft und Glück bewiesen neben anderen Julius bei der Bahn 3 „Gradschlag mit Hindernis“ und Henry bei der Bahn „Stumpfe Kegel“ (Bahn 12), die auf diesen Bahnen ein As schafften. Beeindruckend auch Bernhard, der im dritten Schlag bei der Bahn 11 den kleinen Ball ins Netz beförderte. Stolz zeigte Timo auch seinen Mitspielern wie der Ball auf der Bahn 10 (Rechter Winkel) den Weg in das Loch fand.