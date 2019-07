Großnichte enthüllt Tafel

„Ich will etwas über meine Familie lernen.“ Marilyn Corrie, Professorin aus London, besuchte am Donnerstag Ilvesheim. Begleitet wurde sie von Zipora Werner und Ravit Babiacki – zwei Familienmitgliedern aus Tel Aviv. Im Herkunftsort ihrer jüdischen Familie besichtigte das Trio auch das Regine-Kaufmann-Haus. Im diesem im Jahre 2017 eröffneten Heim mit vollstationärer Pflege, betreutem Wohnen und einem Hospiz enthüllte Marilyn Corrie, Großnichte von Regine Kaufmann, eine Informationstafel.

Hier ist zu lesen, dass das Haus nach der am 4. August 1877 in Ilvesheim geborenen Regine Kaufmann benannt ist. Sie war das zweite von neun Kindern der Eheleute Joseph und Elise Kaufmann, geborene Bär. Regine Kaufmann heiratete 1899 Abraham Hochstädter (1870-1916) und lebte mit ihren Kindern Heinrich, Ernst und Emma in Lampertheim. Anfang der 1930er Jahre kehrte sie in die Ilvesheimer Pfarrstraße in das Haus ihres Bruders zurück.

Nach dem Zwangsverkauf des Gebäudes im April 1938 wohnte sie in der Ilvesheimer Synagoge. Infolge der Pogromnacht vom 9. November 1938 büßte sie Hab und Gut ein. Sie floh nach Mannheim zu ihrem Bruder Bernhard. Historiker Markus Enzenauer, profunder Kenner der Ortsgeschichte, wusste zu berichten, dass die „Reschine“ ein sehr beliebtes und geschätztes Original war. Ihre Vorfahren wohnten schon viele Generationen in der Gemeinde. „Definitiv seit Mitte des 18. Jahrhunderts lebten die Kaufmanns in Ilvesheim“, berichtete Enzenauer von seinen Forschungen. Regine Kaufmann lebte von 1877 bis 1942.

Polnisches Durchgangslager

In diesem Jahr ist sie vermutlich in einem polnischen Durchgangslager gestorben, blickte Enzenauer auf die schaurige deutsche Geschichte zurück. Die drei Damen aus London und Tel Aviv waren von Heidemarie Leins begleitet worden, die das Treffen in der Insel-Gemeinde initiiert hatte. Die Brettenerin hat im Zuge ihrer Recherche erfahren, dass Bernhard Kaufmann der Bruder von Regine Kaufmann war. So führten sie ihre Forschungen nach Ilvesheim. Sie informierte Marilyn Corrie, die zusammen mit Zipora Werner und Ravit Babiacki in Ilvesheim die Spur ihrer Familien aufnahmen.

Bürgermeister Andreas Metz hatte die Gäste im Rathaus begrüßt. „Schön, dass Sie gekommen sind:“ Auch Vorstand Peter Frankenberg von der Vetter-Stiftung freute sich über den Besuch der weit gereisten Damen. Frankenberg erläuterte in der Vetter-Villa in der Goethestraße den Kurswechsel der Stiftung von der Geldanlage hin zur Investition in Immobilien. Im Zuge dieser neuen Ausrichtung entstand neben dem Kinderhaus Zauberlehrling auch das Seniorenheim. Mit der Namensgebung soll Regine Kaufmann ein mahnendes Andenken gewahrt bleiben, so Frankenberg. Sie stehe exemplarisch für die vom Nazi-Regime verfolgten Ilvesheimer Bürger, die nie die Chance hatte ein Heinrich Vetter zu sein.

Zum Gedenken und Nachdenken

Ein Stück deutscher Geschichte sei an der Vetter-Villa und dem Regine Kaufmann-Seniorenheim erkennbar, führte Frankenberg aus. „Zum Gedenken und Nachdenken“, resümierte der Stiftungs-Vorstand. Geschäftsstellenleiter Hartwig Trinkaus sprach von einer Initialzündung, die dazu führen solle, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetze.

Heimleiter Stefan Pfeifer führte die Besucher durch das Haus. Besonders angetan zeigten diese sich vom Skulpturengarten. „Wir fühlen uns sehr gut informiert“, lobte Marilyn Corrie. Weitere Stationen waren dann das Elternhaus in der Pfarrstraße, das Mahnmal zur Deportation, die Synagoge in der Hauptstraße und der jüdische Friedhof.

