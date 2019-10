Grüne Führungsspitze in Frauenhand

Fünf Frauen führen in den kommenden beiden Jahren den Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Ilvesheim. Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Adler“ sind zwei Positionen neu besetzt worden. Barbara Bollenbach ist neue zweite Vorsitzende. Sie übernimmt das Amt von Andreas Förg. Sarah Nick-Toma wurde als Beisitzerin gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende Helga Zühl-Scheffer und Schriftführerin Friederike Mauler. Die Wahlen erfolgten per Akklamation und einstimmig.

Vorsitzende Zühl-Scheffer erinnerte in ihrem Bericht an die für ihre Partei erfolgreiche Kommunalwahl, bei der sie ein Spitzenergebnis von 25,5 Prozent und fünf Sitze im Gemeinderat erzielt hätten. Sie blickte auch auf eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten zurück, darunter das Jubiläum 35 Jahre Ortsverband, das Anlegen und Pflegen einer Bienenwiese, ein zweites Carsharing-Auto und Fahrradaktionen, unter anderem mit dem Ziel, Autofahrer zu sensibilisieren. Abschließend forderte sie dazu auf, mehr Stadtgrün zu pflanzen, da „Grün“ auch ganz wichtig ist für den Temperaturausgleich im Ort sei.

Nach dem Finanzbericht von Michael Haug erfolgten einstimmig die Entlastung des Vorstands und die Wahlen. Fraktionsvorsitzender Michael Haug erklärte in seinem Bericht aus dem Gemeinderat: „Wir haben den Haushalt abgelehnt, weil es nicht gelungen ist, 200 000 Euro einzusparen.“ Bereits mit dem „alten“ Lärmaktionsplan im Herbst habe man Tempo 30 auf der Schloss-Straße durchsetzen wollen: „Dies wäre nach Gerichtsurteilen möglich gewesen. Die Gemeinde wollte jedoch mehrheitlich abwarten bis der neue Lärmaktionsplan vorliegt.“ Man hoffe, dass jetzt Tempo 30 erreicht werde.

Die neue und größere Fraktion mache sehr viel Freude und sei eine Bereicherung, sagte Haug: „Es gibt mehr Meinungen und Ideen und es kann ein viel breiteres Spektrum abgedeckt werden.“ Für die Gemeinde sei es wichtig, Zuwege zum geplanten Radschnellweg zu schaffen. Erneut stellte Haug fest, dass es im neuen Gemeinderat keine Mehrheit mehr für das Kombibad gebe: „Ein Projekt dieser Größenordnung braucht eine breite Mehrheit.“ Bündnis 90/Die Grünen seien für eine Freibadlösung.

Müllsammelaktion im November

Weitere Themen seines Berichtes waren unter anderem der abgelehnte Antrag „Stolpersteine“, die notwendige Sanierung der Goethestraße, die unter Umständen zum Radschnellweg werde, die Beteiligung der Jugend an der Kommunalpolitik und das Klimaschutzkonzept der Gemeinde.

Abschließend wies die Vorsitzende auf verschiedene Aktionen und Aktivitäten hin, darunter die Müllsammelaktion am 10. November, ein geplanter Newsletter (elektronischer Rundbrief) und die Überarbeitung der Homepage. Ein „offener“ Kleiderschrank solle gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Ilvesheim zweimal im Jahr stattfinden. Außerdem soll es eine ökologische Begrünung in der Ortsmitte geben.

