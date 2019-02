Grüne laden zu politischer Matinee

Die Grünen von Ilvesheim laden am Samstag, 9. Februar, zu einer politischen Matinee ins Bürgerhaus „Hirsch“ ein. Ab 11 Uhr will sich der Ortsverein mit Bürgern über die Landes- und Kommunalpolitik austauschen. Gleichzeitig soll auch das 35-jährige Bestehen der Grünen in Ilvesheim gewürdigt werden. Die Matinee steht unter dem Motto „Grüne gestalten das Land – Grüne gestalten Ilvesheim“. An den Gesprächen beteiligt sich auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl. Für Häppchen und Getränke ist gesorgt. Den musikalischen Teil der Veranstaltung übernehmen Andreas Wendolsky sowie Louise und Merlene Edler. Nach fünf Jahren Grün-Rot ist seit zweieinhalb Jahren Grün-Schwarz an der Regierung in Baden-Württemberg. Seit über sieben Jahren regieren somit die Grünen im Ländle. Dies soll Anlass für eine Bilanz sein. neu

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.02.2019