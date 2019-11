Grüne sammeln Müll von Straßen

Die Grünen in Ilvesheim laden alle Interessierten am Sonntag, 10. November, zu einer Müllsammelaktion ein. Sie trägt den Titel „Make Ilvesheim clean again“. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Ludwigshof in der Feudenheimer Straße 2. Die Veranstalter bitten, eigene und wieder verwendbare Gartenhandschuhe mitzubringen.

Im Anschluss an die Aktion gibt es Tee und veganen Kuchen. „Besonders Plastikmüll soll aufgesammelt und aus der Umwelt fachgerecht entfernt werden, damit dieser nicht in Mikroplastik zerfällt und dann in Boden und Grundwasser gelangt und so die Natur schädigt“, schreiben die Grünen in ihrer Ankündigung. red/tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.11.2019