Grüne wollen „Stolpersteine“ verlegen lassen

Der Ilvesheimer Gemeinderat kommt am heutigen Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei geht es unter anderem darum, ein Konzept zur Konsolidierung des kommunalen Haushalts vorzubereiten. Hintergrund ist die negative Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung.

Bereits im Juli stellte die CDU-Fraktionen eine jährliche Einsparung von 200 000 Euro zur Diskussion. Der Gemeinderat beschloss damals, die dazu erforderlichen strukturellen Maßnahmen auszuloten. Nun sollen die Bürgervertreter zunächst eine weitere Klausurtagung am 17. November auf den Weg bringen.

Ganz oben auf der Tagesordnung steht aber ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Demnach möge der Gemeinderat beschließen, dass die Verwaltung „Stolpersteine“ verlegen lässt. Mit diesen Messing-Gedenktafeln im Straßen- oder Gehwegbelag – ein in vielen Kommunen umgesetztes Konzept des Kölner Künstlers Gunter Demnig – soll an verschleppte ehemalige jüdische Mitbürger erinnert werden. Bald jähren sich die November-Pogrome von 1938, also gewalttätige Ausschreitungen der Nationalsozialisten, zum 80. Mal. Die Stolpersteine sollen daran erinnern, dass Juden Teil der örtlichen Gemeinschaft waren. Laut Antrag sei ein entsprechender Posten für die Kosten der Maßnahme im Haushalt vorgesehen. Eventuelle Mehrkosten könnten durch Spenden aufgebracht werden, so der Vorschlag der Grünen.

Angesichts von 114 geflüchteten Menschen, die derzeit in Ilvesheim leben, und insgesamt 70 weiteren, welche 2018 und 2019 erwartet werden, schlägt die Verwaltung vor, einen beratenden Ausschuss „Integration und Teilhabe“ einzurichten. Er soll aus dem Bürgermeister und vier Gemeinderäten bestehen. Sachkundige Bürger können widerruflich einberufen werden. Der ehrenamtliche Arbeitskreis Integration wünscht sich nicht nur weitere Helfer, sondern auch einen stetigen Austausch mit dem Gemeinderat. Dieser möchte „demonstrieren, dass eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe verantwortungsvoll durch das Gremium begleitet wird“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Formaler Fehler im September

Zum Abschluss des öffentlichen Teils gilt es, einen formalen Fehler aus der September-Sitzung zu heilen: So sei entgegen der Gemeindeordnung „fälschlicher Weise“ nicht über einen CDU-Antrag zum Thema Kombibad abgestimmt worden (wir berichteten). Zwar führten Verstöße gegen diese Geschäftsnorm nicht zur Rechtswidrigkeit der gefassten Beschlüsse, so die Vorlage, doch solle das Gremium Gelegenheit erhalten, die gefassten Beschlüsse aufzuheben und die Abstimmung zu vertagen.

