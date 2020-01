„Grüner wird’s nicht“: Politische Themen humorvoll verpackt

„Fliegst du dieses Jahr in den Urlaub?“ – „Nein, ich mache eine Kreuzfahrt!“ Ein improvisierter Dialog zwischen Pinar Karacinar-Gehweiler und Dagmar Klopsch-Güntner ließ sofort erahnen, wohin die Reise geht. Das Duo aus erster Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ilvesheim und langjähriger Gemeinderätin begrüßte rund 200 Gäste in der Mehrzweckhalle zum politischen Kabarett. Dazu hatte die Partei ein Ensemble eingeladen, das seine Vorstellungen in Ilvesheim häufig als Generalprobe nutzt.

Seit 35 Jahren tritt das aus der „Klapsmühl“ bekannte Kabarett Dusche hier auf. „Wir erhoffen uns bissige Gesellschaftskritik, und sicher wird unsere Partei etwas abbekommen“, kündigte Klopsch-Güntner an. Nachdem früher die FDP der „Prügelknabe“ gewesen sei, sei jetzt die SPD dran, während die Grünen „auf Wolke sieben“ schweben.

Die Senkrechtstarter aus Umfragen und jüngsten Wahlen erfuhren auch die meiste Zuwendung. „Grüner wird’s nicht“, heißt das aktuelle Programm der Dusche-Kabarettisten, das sprachlich wie optisch urgrüne Themen abarbeitete und einen Bogen von der Landes- bis in die Weltpolitik spannte. „Wer war auf dem Weg hierher der Klimaneutralste?“, lautete die Frage zum Einstieg, worauf Wolfgang Schmitter gegen sein Image als „Klimakiller“ ankämpfte: „Ich war schon grün im Geiste, da ward ihr noch grün hinter den Ohren!“

Bühnenpartner Hans Georg Sütsch outete sich als „die Greta des letzten Jahrhunderts im letzten Jahrtausend“. Nach Plattitüden – „Der Strom kommt aus der Steckdose!“ – geriet das Publikum, darunter der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding, erstmals in Wallung, als Schmitter in die Rolle von Winfried Kretschmann schlüpfte. Am Rednerpult mit Baden-Württemberg-Fahne bot der „grüne Ministerpräsident“ seinem Wahlvolk alles von Boris Palmer bis „Dosenpfand-Junkie“-Jürgen Trittin. Man sei „immer beides“, Regierung und Opposition. Die Doppelbödigkeit gipfelte in Anspielungen auf den ersten deutschen Kampfeinsatz im Kosovo unter Joschka Fischer in der Frage: „Wo kann man Waffen denn besser gebrauchen als im Krieg?“

Morbider Humor, bei dem manchem Zuhörer das Lachen verging, kam insbesondere bei der Hinwendung zur AfD auf. Als das Ensemble die Rollen von Alice Weidel, Alexander Gauland und Beatrix von Storch einnahm, wurde die Sprache martialisch und das „R“ gerollt. Im „Arbeitskreis Umwelt in der AfD“ schützte man die „deutsche Vaternatur“ und germanisierte Greta Thunberg zu „Gretel Thorberg“.

Höhepunkt der Persiflage war ein Bekenntnis zur deutschen Rheinschnake: „Deutsches Blut darf nur von heimischen Mücken gesaugt werden!“ Richtig in Fahrt kam das Ensemble nach der Pause. Zur erhöhten Trefferquote der Witze trug auch Josefin Lössl bei, die in ihren gesanglichen Auftritten Umweltfrevel personifizierte und vor Scham nur so strotzte. Ein herrliches Zwiegespräch bereicherte sie mit kindlich-naiven Gedanken rund um das Thema künstliche Intelligenz, vorgetragen in Kurpfälzer Mundart.

Erinnerung an die Geschichte

Hans Georg Sütsch sah derweil in den „Chinesen die neuen Illuminaten“, hinterfragte kritisch das Sozialpunktesystem der Kommunistischen Partei und hielt eine Wutrede gegen Abschottung und für Seenotrettung. Für einen bewegenden Moment sorgte die Dusche mit den Worten des SPD-Abgeordneten Otto Wels im Reichstag, dessen Fraktion 1933 als einzige gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat: „Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.“

