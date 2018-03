Grünes Licht für Doppelhaushälfte

Anzeige

Im Ilvesheims Fliederweg 9 kann eine Doppelhaushälfte gebaut werden. Der Technische Ausschuss stimmte dem Bauantrag zu. Das Gremium erteilte damit auch einer Dachneigung von 22 Grad das Einvernehmen. Die entsprechende Vorgabe gibt hier 30 Grad an. Vergleichbaren Fällen wurde auch schon zugestimmt, erinnerte Bürgermeister Andreas Metz. Alfred Reiser (Freie Wähler), der sich der Stimme enthielt, wertete die Dachneigung als nicht nachhaltig. Der Bauherr, so Reiser, würde dies in 20 bis 30 Jahren bereuen, wenn er einen Ausbau plane. Wie Bauamtschef Pascal Tholé informierte, könnte man bei 30 Grad 70 Zentimeter höher bauen. Die Ratsmehrheit wollte die Wahl der Dachneigung nicht kommentieren. Dies sei Sache des Bauherrn, so die Meinungen unisono. Sie trage ferner zur Vielfalt bei, wurde gelobt. neu