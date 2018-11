Grundschüler lernen bald im Grünen

Das Außengelände der Friedrich-Ebert-Grundschule Ilvesheim wird umfangreich umgestaltet. Der Ilvesheimer Gemeinderat hat am Donnerstagabend einer Umsetzung von vier Modulen zugestimmt. Drei weitere des Planwerks, den das Planungsbüro und Bildungszentrum für Frei- und Spielraumplanung (Hohenahr) ausgearbeitet hat, könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen, deutete Bürgermeister Andreas Metz während der Ratssitzung an.

Im Sommer nächsten Jahres indessen sollen der Eingangsbereich mit überdachtem Fahrradabstellplatz, ein Bereich mit einem kleinem Marktplatz und einer Spielzone, eine kleine Bühne sowie ein barrierefreier Zugang nebst einem grünen Klassenzimmer verwirklicht werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 210 000 Euro zuzüglich der Baunebenkosten.

Bürgermeister Metz betonte die Notwendigkeit der Umgestaltung. Durch die intensive Nutzung von Schule und Kernzeit präsentiere sich das Schulgelände in einem wenig zufriedenstellenden Zustand, führte das Ortsoberhaupt aus. Viel Schmutz und Sand werde in die Schulhäuser hineingetragen. Deshalb zeigte er sich erleichtert, dass es eine Zustimmung für die Gestaltung aller unbefestigten Flächen gab. Mit dem Plazet aller Gemeinderäte kann auch die Auflage für einen barrierefreien Zugang umgesetzt werden. Zudem wird der Eingangsbereich, wo die Kinder gebracht und abgeholt werden, neu geordnet. In die Planung wird auch der Fahrradabstellplatz samt Überdachung einbezogen.

„Entweder richtig oder gar nicht“, war die Meinung von Alfred Reiser (Freie Wähler). Der FW-Rat meinte damit, dass mindestens 80 Prozent der Planung umgesetzt werden sollten. Georg Sommer (CDU) wertete die Umgestaltung wichtig und notwendig. Das Konzept sei gelungen. Es sei sinnvoll, zu prüfen, welche Spielgeräte wiederverwendet werden könnten, regte er an. Dieter Gustav Bühler (SPD) lobte das pädagogische Konzept. Dies sei ein Grund, warum die SPD-Fraktion ohne Vorbehalt zustimme. Sarah Nick-Toma (Grüne) zeigte sich ebenso vom pädagogischen Konzept angetan. Die Grünen-Rätin gab gleichzeitig ihrer Hoffnung Ausdruck, dass dieses umgesetzt werde und „nicht nur ein schöner Schulhof entsteht“.

Als Forscherhof angelegt

Das Konzept hatte ein Planer in einer vorangegangenen Sitzung erläutert. Danach ist das Außengelände als Forscherhof angelegt. Die Architektur wurde als dritter Erzieher dargestellt. „Es entstehen Feiräume, die das Lernen lernen“, argumentierte der Fachmann. So soll beispielsweise im grünen Klassenzimmer im Freien unterrichtet werden. Veranstaltungen mit Vorführungen könnten auf einem kleinen Marktplatz stattfinden. Natürlich sollen die Schüler ihren Bewegungsdrang auch an Spielgeräten austoben. Die Investitionssumme für das gesamte Planwerk mit den sieben Modulen lag bei der ersten Präsentation bei fast 480 000 Euro. Die Gemeinde hat Einsparungen vorgenommen.

Das Ergebnis fand auch den Gefallen von Lehrerinnen, die der Sitzung beiwohnten. Rektorin Monika Maier bedankte sich beim Bürgermeister sowie den Räten für deren Entscheidung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018