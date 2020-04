Gruß zu Ostern

Der Bürgermeister und die Pfarrer der beiden Gemeinden in Ilvesheim haben sich mit einem Ostergruß an die Bevölkerung gewandt. „Dieses Jahr ist irgendwie alles anders. Gerne hätten wir gemeinsam mit unseren Familien Ostern gefeiert“, schreiben sie in ihrer Botschaft. Rathauschef Metz, die evangelische Pfarrerin Anna Paola Bier und der katholische Pfarrer Daniel Kunz heben aber auch das Positive hervor. „Die Hilfsbereitschaft ist groß“, sagen sie.

Die Menschen würden mehr aufeinander achten und viele Hilfsaktionen „im Kleinen und im Großen“ würden dazu beitragen, das Leben lebenswert zu halten. Ein Beispiel dafür sei die Nachbarschaftshilfe. Diese wird in der Inselgemeinde von einem breiten Bündnis getragen.

Die evangelische Pfarrerin Anna Paola Bier war in ihrem eigenen Ostergruß auf das Thema Hoffnung eingegangen: „Unser Leben führt uns durch die Nacht des Karfreitags und den Morgen des Ostersonntags. Wie beruhigend ist es da zu wissen: Da ist einer, der uns Licht auf unserem Lebensweg gibt.“ red/tge

