Gute Nachrichten von der Rappelkiste

Das Gebäude der Rappelkiste. Es steht nahe der Mehrzweckhalle. © Gertkemper

So entspannt hat man die Ilvesheimer Gemeinderäte selten gesehen, wenn es um den Kindergarten Rappelkiste ging. „Wir haben noch nie so ruhige Zeiten erlebt“, sagte Katharina Kohlbrenner von der CDU während der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstagabend.

Der Leiter der Einrichtung, Daniel Siebert, war eingeladen worden, über die neuesten Entwicklungen zu berichten. Mit dabei war eine Vertreterin des Vereins Kinderkiste. Er ist seit etwas mehr als einem Jahr Träger der Ilvesheimer Einrichtung. „Seitdem ist viel Ruhe eingekehrt, eine wirklich positive Entwicklung“, lobte Gemeinderat Michael Haug von den Grünen.

Vor dem Wechsel des Trägers hatte die Gemeinde Probleme, Fachpersonal zu finden. Zudem gab es immer wieder Personalwechsel sowie Engpässe und damit keine Kontinuität. „Mittlerweile haben wir keine Engpässe mehr“, sagte Kindergarten-Leiter Siebert.

Kurzfristige Ausfälle könnten gut kompensiert werden, weil im Notfall Kollegen aus anderen Einrichtungen des selben Trägers bereitstünden. Die Freien Wähler sprachen dem Team der Einrichtung ein großes Kompliment aus. „Früher verging kein Tag, an dem wir nicht irgendetwas von der Rappelkiste gehört haben. Jetzt höre ich gar nichts mehr, das ist ausgezeichnet“, sagte Peter Riemensperger von den Freien Wählern.

„Dieses Lob werde ich an das gesamte Team weitergeben“, sagte Siebert sichtlich erfreut. Eines der schönsten Komplimente sei allerdings von einem Elterpaar gekommen: „Die beiden meinten, dass sie nach den guten Erfahrungen auch ihr zweites Kind gerne in der Rappelkiste anmelden würden.“ tge

