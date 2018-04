Haarwunder eröffnet

Anzeige

Mit der Eröffnung ihres ersten eigenen Friseursalons „Haarwunder“ in der Schlossstraße 30 von Ilvesheim hat sich Isabella Woznica einen lange gehegten Traum erfüllt. Noch in ihrem Heimatland Polen hat die heute 33-Jährige ihre Ausbildung zur Frisörin gemacht, der Meisterbrief folgte 2010 hier in Deutschland. Zwölf Jahre lang hat sie im Nachbarort Feudenheim gearbeitet und in den letzten Jahren immer die Augen nach einer geeigneten Location offengehalten. In Ilvesheim fand sie schließlich die perfekten Räumlichkeiten, die sie in modernem Design mit vielen Holzdetails einrichtete.

Warm und gemütlich

„Warm und gemütlich soll es sein“, so die Friseurmeisterin und weiter: „Meine Kundschaft soll sich wohlfühlen bei mir.“ Momentan arbeitet sie noch alleine und ist deshalb auch schon gut ausgebucht. Viele ihrer Stammkunden folgen ihr gerne ins nunmehr eigene Geschäft. Aber auch neue Kunden haben bereits den Weg in den Ilvesheimer Friseursalon gefunden, wusste die Inhaberin zu berichten. Wer sich bis 15. Mai zu einem Besuch im Salon Haarwunder entschließt, kommt in den Genuss eines Eröffnungsrabattes von zehn Prozent.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: dienstags und donnerstags von 10 bis 20 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Montags ist auch hier im Haarwunder der traditionelle Friseurruhetag. moko