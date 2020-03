„Haben endlich mehr Klarheit“

Aller guten Dinge sind drei, möchte man sagen. „So ist es der dritte Haushalt seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, der uns deutlich mehr Klarheit bringt“, betonte Bürgermeister Andreas Metz im Gespräch mit dem „MM“. Das Zahlenwerk wird am Donnerstag, 12. März, in den Verwaltungsausschuss eingebracht. Im Anschluss stehen Beratungen in verschiedenen Gremien an. Verabschiedet werden soll der Haushalt in der Gemeinderatssitzung am 30. April.

Was Andreas Metz mit der größeren Klarheit meint, bringt er gleich zu Beginn des Gespräches auf den Punkt. „Wir wissen jetzt viel besser als vor zwei Jahren, wie leistungsfähig der Haushalt der Gemeinde ist.“ Damals hatte die Verwaltung mit der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik zu kämpfen. Mittlerweile habe man mehr Erfahrungswerte.

Für die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht musste das gesamte Vermögen der Gemeinde (Straßen, Gebäude, Fahrzeuge) neu bewertet werden. Das Resultat dieser Bewertung hat erhebliche Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Da die Bewertung des Vermögens deutlich positiver ausfiel als erwartet und die Gemeinde weniger Abschreibungen hat, sind auch die Ergebnisse der Haushalte aus den vergangenen Jahren besser geworden, erklärt Kämmerer Klaus Hering.

Im Jahr 2019 gab es zudem gewisse einmalige Effekte wie ungewöhnlich hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer oder Rückzahlungen. Dennoch sieht der Bürgermeister die Lage als Ausdruck einer nachhaltig positiven Entwicklung. „Es ist nun deutlich leichter geworden, einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen“, sagte Metz.

Für 2020 rechnet die Verwaltung mit einem leicht negativen ordentlichen Ergebnis von minus 162 000 Euro. Im Jahr 2019 hatte die Gemeinde für 2020 noch ein Minus von 740 000 Euro erwartet. „Das ist im Moment eine Art rote Null“, sagt der Rathauschef. Ziel müsse es sein, den negativen Betrag in den Haushaltsberatungen weiter zu reduzieren, so dass man von einer „schwarzen Null“ sprechen könne.

Nach jetziger Planung stehen auf der Einnahmenseite, seit der Umstellung „Erträge“ genannt, insgesamt 20,8 Millionen Euro. Den Löwenanteil machen dabei Zuweisungen aus, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat. Sie kommen zum größten Teil vom Bund und vom Land. Knapp ein Drittel macht dabei der Anteil an der Einkommenssteuer aus. Darüber hinaus bekommt die Gemeinde so genannte Schlüsselzuweisungen, mit denen wirtschaftliche Nachteile ausgeglichen werden sollen. Diese bestehen zum Beispiel deshalb, weil Ilvesheim im Gegensatz zu anderen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis wenig Einnahmen aus der Gewerbesteuer hat. Weitere, allerdings kleinere Posten auf der Einnahmenseite sind Zuschüsse vom Land und Erträge aus selbst erhobenen Steuern.

Der größte Posten bei den Aufwendungen, früher „Ausgaben“ genannt, sind die Personalkosten. Sie liegen bei rund fünf Millionen Euro und sind im Vergleich zum vergangenen Jahr konstant geblieben. „Zudem fördern wir weiterhin unsere Kinderbetreuungseinrichtungen“, sagt der Bürgermeister. Rund drei Millionen Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand.

Liquide Mittel: 8,7 Millionen Euro

Ein weiterer großer Punkt ist die Unterhaltung von Straßen und Gebäuden, sie schlägt mit rund 1,4 Millionen Euro zu Buche. Darüber hinaus zahlt die Gemeinde die sogenannte Kreisumlage. Damit werden Leistungen finanziert, die der Rhein-Neckar-Kreis den angehörigen Gemeinden abnimmt.

Die wichtigsten Investitionen gibt es in zwei Bereichen: zum einen beim Kombibad, zum anderen bei der Sanierung von Straßen und Abwasserkanälen. Die Renovierungsarbeiten von Hebel-, Goethe-, und Lessingstraße stehen auf der Agenda. In der Goethestraße wird bereits seit vergangenem Jahr gebaut.

Der erste Bauabschnitt des Kombibades soll 10,5 Millionen Euro kosten. Fünf Millionen davon sollen mit Krediten finanziert werden, den Rest will die Gemeinde aus ihren liquiden Mitteln nehmen, also dem Geld, was für Zahlungen verwendet werden kann. Die Kosten werden über die kommenden Jahre verteilt. Die liquiden Mittel belaufen sich Anfang 2020 auf voraussichtlich 8,7 Millionen Euro. Eine weitere Investition, wenn auch mittelfristig, sei die Sanierung der Mehrzweckhalle, hebt Bürgermeister Andreas Metz hervor. Für das Jahr 2023 sei sie in die mittelfristige Haushaltsplanung aufgenommen worden.

