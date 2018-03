Hallenbad und Schloss ohne Licht

Anzeige

Am Samstag, 24. März, gehen von 20.30 bis 21.30 Uhr rund um den Globus Lichter aus – auch in Ilvesheim. Denn die Inselkommune nimmt an der Umwelt- und Klimaschutzaktion „Earth Hour“ des WWF teil. Während weltweit viele Privatpersonen zuhause das Licht ausschalten und Städte ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit hüllen, wird in Ilvesheim die Beleuchtung im Schloss und im Hallenbad abgeschaltet. Mit der Aktion der größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisation soll ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz gesetzt werden. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz hofft, dass möglichst viele Einwohner sich solidarisch erklären und für eine Stunde das Licht ausschalten. neu