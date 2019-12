Haltestelle kostet rund 210 000 Euro

Erst wurde sie deutlich teurer – doch am Ende nicht ganz so viel wie gedacht: Die Erneuerung der Bushaltestelle vor dem Ilvesheimer Rathaus hat die Gemeinde in der Endabrechnung rund 210 000 Euro gekostet. Der Gemeinderat hat diese Summe am Montag einstimmig zur Kenntnis genommen. In einer allerersten Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 war die Verwaltung von 172 000 Euro ausgegangen, bis vor kurzem war von Gesamtkosten in Höhe von 220 000 Euro die Rede.

Nachtrag kommt hinzu

Doch der Reihe nach: 2017 hatte die Verwaltung dem Gemeinderat die Schätzung von 172 000 Euro unterbreitet – davon entfielen 150 000 Euro auf die reine Ausführung und 22 000 Euro auf die Planung. Auf dieser Basis gab die Verwaltung die weitere Planung in Auftrag. Nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren lag das günstigste Angebot allerdings bereits bei knapp 200 000 Euro. Der Gemeinderat stimmte zu. Während der Arbeiten fiel auf, dass ein Teil des Gehweges zwischen Busstation und Kreisverkehr ebenfalls ertüchtigt werden sollte, „um einen schlüssigen Sanierungsbereich zu erhalten“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Das schlug noch einmal mit rund 20 000 Euro zu Buche – weshalb die Verwaltung bis zuletzt von einem Gesamtbetrag in Höhe von etwa 220 000 Euro ausgegangen war.

Grund dafür, dass die Bauarbeiten nun doch etwas günstiger ausfielen, waren so genannte Mindermassen. Davon ist die Rede, wenn manche veranschlagte Leistungen der Baufirma am Ende doch nicht ausgeführt werden. Dann muss der Auftraggeber in den meisten Fällen nicht ganz so viel bezahlen wie zunächst gedacht. tge

