Handball-Minis starten sehr erfolgreich

Die Handball-Minis der Spielvereinigung Ilvesheim starteten erfolgreich beim Polizei SV Mannheim in die Turniersaison. In vier Spielen, bei endlich schönem Wetter, wurde toll gekämpft und dabei auch schöne Tore erzielt. Trotz Ferien konnten insgsamt neun Kinder an dem Turnier teilnehmen. Zur Belohnung gab es passend zur Fussball-WM eine Tröte und eine Medaille.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.06.2010