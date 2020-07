Handballer spenden Erlös

Es handelt sich um einen beachtlichen Betrag: Eine Spende in Höhe von insgesamt 1800 Euro haben die Handballer der Spielvereinigung Ilvesheim an Vertreter der Gemeinde und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen übergeben. Marco Hauck, stellvertretender Abteilungsleiter Handball, und Christian Pickarts, Kassenverantwortlicher der Abteilung, waren als Vertreter des Vereins dabei.

Die Ilvesheimer Sozialarbeiterin Elke Urbanski, Christiane Reuter (Leiterin Seniorenstift Heinrich-Vetter), Melanie Matt (Pflegedienstleitung Seniorenstift Heinrich Vetter) und der Heimleiter des Regine-Kaufmann-Hauses, Stefan Pfeifer, nahmen die Spende in Empfang – und zwar im Skulpturenpark der Heinrich-Vetter-Stiftung.

Knapp über 1750 Euro hatten die Handballer aus dem Verkauf von 238 Solidaritätsshirts erzielt. Den Betrag stockten die Sportsmänner auf 1800 Euro auf. Zum einen bekam die Ilvesheimer Sozialarbeiterin Elke Urbanski symbolisch einen Scheck in Höhe von 1500 Euro für hilfsbedürftige Ilvesheimer Mitbürger überreicht. Zum anderen freuten sich die Vertreterinnen des Seniorenstifts und der Vertreter des Regine-Kaufmann-Hauses für ihre Einrichtungen über Grüße in Form von Tisch- und Topfblumen, Wert: jeweils 150 Euro.

Die Idee zur Aktion hatte der Kassenverantwortliche Pickarts. Zum Hintergrund: Für den Neckar-Cup stellt die Handball-Abteilung den Helfern Shirts zur Verfügung. Corona-bedingt fiel das Turnier dieses Jahr aus, folglich wurden die Shirts auch nicht getragen. Die Idee, stattdessen eine „Solidaritätsvariante“ anzubieten und für einen guten Zweck zu verkaufen, war geboren.

Mit der Aktion wurde auch das Sportgeschäft Sicher unterstützt. Pickarts: „Wir waren überrascht von der großen Anzahl der verkauften Kleidungsstücke“. Einen Dank richtete er auch an die MVV, die ihr Sponsoring trotz des abgesagten Neckar-Cups aufrecht erhielt und somit einen Grundstein für die Spendensumme legte.

Sozialarbeiterin Urbanski dankte und ließ wissen, dass viele bedürftige Familien in der Corona-Zeit noch tiefer in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien. Ein Teil der Spende wird für die neue Brille einer älteren Dame verwendet, da Brillen von den Kassen nur in Ausnahmefällen bezuschusst werden. Ein weiterer Teil des Spendengeldes wird für den Kauf von Heizöl genutzt, damit die betroffene Person im Winter eine warme Wohnung hat. fase

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020