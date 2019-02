Hans-August Wittmann 50 Jahre aktiv

Die am 21. Januar wegen eines Brandes im Vetterstift unterbrochene Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim wurde jetzt fortgeführt. Für 50 Jahre aktiven Dienst in der Einsatzabteilung erhielt Hans-August Wittmann das Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung. In seiner Laudatio führte Kommandant Eric Bourdon die Feuerwehrlaufbahn des Jubilars auf. Wittmann ist Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr. Er war Mitglied im Ausschuss und ist bis heute für die Pressearbeit zuständig. Stellvertretender Kreisbrandmeister Patrick Janowski hob die Besonderheit der Ehrung hervor. Bürgermeister Andreas Metz würdigte ebenfalls die 50-jährige aktive Tätigkeit und bezeichnete den Geehrten als wunderbares Beispiel für aktiven Dienst an Mitmenschen.

Es folgte die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ilvesheim. Die drei Geehrten sind nicht mehr in der Einsatzabteilung tätig, können jedoch ebenfalls auf eine beeindruckende Biographie bei der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim zurückblicken. Dieter W. Bühler, Ehrenkommandant Eugen Rödel und Willi Schaaf (Jugendfeuerwehrwart von 1972 bis 2002) durften viel Lob entgegennehmen. Unterkreisführer Roy Bergdoll bekannte, dass die Geehrten sein Feuerwehrleben geprägt hätten. Es gab die Ehrennadel mit Bandspange in Gold 50 Jahre des Kreisfeuerwehrverbands Rhein-Neckar. Auch Bürgermeister Metz dankte den Jubilaren.

Medaille in Silber

Mit der Ehrenmedaille in Silber der Jugendfeuerwehr Rhein-Neckar-Kreis für 16 Jahre Dienst in der Jugendfeuerwehr wurde Thomas Tiedemann von Kreisjugendwart René Gieser ausgezeichnet. René Gieser würdigte die hervorragende Jugendfeuerwehrarbeit der Inselgemeinde. Vom Atemschutzgerätewart zum Leiter Atemschutz wurde Sebastian Bühler ernannt und neuer Atemschutzgerätewart wurde Martin Seemann.

Kommandant Eric Bourdon sprach in seinem Rückblick von einem rekordverdächtigen Jahr in mehrfacher Hinsicht und führte die 183 Einsätze – davon 121 Sturm- und Unwettereinsätze – auf. Bei den Einsätzen mussten zwölf Verletzte versorgt werden. Die Freiwillige Feuerwehr zählt 115 Mitglieder, davon 80 Aktive, 16 Jugendfeuerwehrangehörige und 19 Personen der Altersmannschaft. Der neue Höchststand stelle, so Bourdon, organisatorische und bauliche Herausforderungen dar. So wurde die Standort-Ausbildung reformiert und es bestehe für Gruppen- und Zugführer eine Ausbildungspflicht. Das Durchschnittsalter der Blauröcke in Ilvesheim beträgt 37,5 Jahre. Aus dem Jugendfeuerwehrbereich berichtete Jugendfeuerwehrwart Stefan Brünnle. Ehrenkommandant und Leiter der Altersabteilung Eugen Rödel informierte über seine Abteilung. Adrian Spietzack gab abschließend den Kassenbericht ab. Seitens der Revisoren Marius Theimer und Lukas Voigt wurde ihm eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.

Neuer Revisor ist Mark Kellner, der sich in geheimer Wahl gegen Einar Löllbach durchsetzte. Kommandant Elmar Bourdon bedankte sich insbesondere bei Bürgermeister Andreas Metz, der Gemeindeverwaltung und den Gemeinderäten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Einen Dank richtete er auch an die Familienangehörigen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim und deren Verständnis, wenn ein Tag durch einen Einsatz nicht so verläuft wie er ursprünglich geplant war. In seinem Schlusswort betonte Bürgermeister Andreas Metz, dass die Feuerwehr Ilvesheim von Jung bis Alt eine gemeinsame Einheit bilde.

