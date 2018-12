Harald Jungbauer verteidigt den Titel als Vereinsmeister

„Es ist besonders schön, dass beim Weihnachtsfest immer die ganze Anglerfamilie zusammenkommt“, findet Rolf Sauer, erster Vorsitzender des Angelsportvereins 1928 Ilvesheim. Er freut sich, dass auch in diesem Jahr – trotz Regens – wieder zahlreiche Mitglieder mit Verwandten auf dem kleinen Weihnachtsmarkt vor dem Fischerhäusel anzutreffen sind. Bei Bratwurst, Kartoffelpuffer, Glühwein oder Kinderpunsch können sich die Gäste wunderbar in Weihnachtsstimmung bringen.

Auch für die Unterhaltung der Kinder ist gesorgt: Obwohl der Nikolaustag schon vorbei ist, schaut ein Mann in rotem Anzug und weißen Haaren beim Anglerverein mit einer schweren Tasche voller Süßigkeiten vorbei. Zwar ist der Nikolaus mit seinen 18 Jahren noch recht jung, dennoch sind die Kinder begeistert und stehen schnell Schlange. Da der Anglerverein in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum feiert, hat sich der Vorstand ein kleines Präsent für die Gäste einfallen lassen: Für jeden gibt es eine Flasche Schnaps, genauer „Neckarwässerle“.

Vor 90 Jahren gegründet

Gegründet wurde der Verein hauptsächlich um die Fischereirechte zu erhalten, heute besteht er größtenteils aus geselligen Gründen. Dazu zählen nicht zuletzt Jugendprojekte und das große Fischerfist im Juni. Das Weihnachtsfest bietet dem Verein auch dieses Jahr wieder die Chance, zahlreiche Ehrungen auszusprechen und die Vereinsmeister zu küren. Für 20 Jahre Mitgliedschaft werden Dirk Arnold, Annegret Bühler, Christian Jenewein, Roswitha Henn und Jochen Sauer geehrt. Sie erhalten dafür die silberne Vereinsnadel. Die Ehrung für 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft übernimmt Klaus Neuer vom Badischen Sportfischerverband. Simon Moßmann, Claus Neuer und Tobias Schmitz gehören dem Verein seit einem viertel Jahrhundert an, Bernd und Norbert Feuerstein seit 40 Jahren. Dafür erhalten beide die goldene Ehrennadel, genau wie Claus Riester, der dem Verein seit 35 Jahren angehört. Ganz besonders freut sich Sauer über Erwin Kugler, der dem Verein seit 50 Jahren treu geblieben ist und dafür eine Ehrenurkunde erhält.

„Ich finde es toll, dass eine ganze Mannschaft aktiver Angler hier vorne steht“, so Sauer, als die Vereinsmeister geehrt werden. Harald Jungbauer, der 2017 schon Vereinsmeister war, hat seinen Titel auch in diesem Jahr verteidigt. Knapp dahinter liegen Jürgen Bendler auf dem zweiten, und Bernd Feuerstein auf dem dritten Platz. Bei den Rentnern geht der erste Platz an Gerhard Kugler, darauf folgen Mohammed Hassani und Richard Polony.

Beim „Königsangeln“ geht es darum, wer den schwersten Fisch erwischt hat. Dabei liegt Hans Jürgen Wilken mit einer Barbe von 3720 Gramm vorne. Auf den zweiten Platz schafft es Willi Hartwiger mit einer Brasse von 3420 Gramm und Benjamin Seitz liegt mit einer Barbe von 2400 Gramm auf dem dritten Platz. Die Jugendmedaille nehmen Lasse Mahnke und Benjamin Seitz entgegen. niz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018