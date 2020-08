Harry Potter wird in Ilvesheim gedreht

Es ist das umfangreichste, größte und längste Angebot im Sommerferienprogramm des Jugendzentrums in Ilvesheim: Während die normalen Angebote meist auf einen Nachmittag beschränkt sind, dauert das magische Filmcamp vier volle Tage. Vier Tage, an denen die Kinder im Alter zwischen sieben und 14 Jahren einen Film drehen. Für den Programmleiter und Chefregisseur Christian Hölzing beginnt nach den vier Tagen erst die richtige Arbeit: „Dann schneiden wir und machen aus den einzelnen Szenen den Film.“

Neun Kinder sind angemeldet, die als Kameraleute, Tontechniker und als Scheuspieler eingeteilt sind. Am Montagmorgen hielt dann Hollywood Einzug in Ilvesheim, und wie es sich gehört bei einem richtigen Filmdreh fehlte die Diva erst einmal. Die Darstellerin, die die Hauptrolle übernehmen sollte, erschien nicht. Und auch ihre Agenten (Eltern) waren nicht zu erreichen. Das sah im ersten Moment nicht gut aus, schon wurde umgeplant, eine Doppelbesetzung oder ein kurzfristiger Ersatz? Dann klingelte das Telefon, sie sei unterwegs, sie kommt gleich. Aufatmen beim Organisationsteam Christian Hölzing, Lena Keil und bei Alayna, die den Kindern das Schauspielern beibringen will. Sie müssen über sich hinaus wachsen und Sachen darstellen, die sie sonst nicht machen: So müssen sie fliegen lernen. Magie und Zauberei lautet das Motto des Films: „Wir haben uns zuvor Harry Potter angesehen“, erklärt der Chefregisseur, woher er seine Inspiration und Ideen hat.

Neben dem Flug auf dem Besen kommen auch Zaubertränke vor, jeder Darsteller hat seinen eigenen Zauberstab, es gibt Götterspeise, Zauberbälle und viel mehr magische Dinge mit Spezialeffekten. Wie das Mädchen mit der Zauberkraft: Der ist es auf der normalen Schule zu langweilig, sie bewirbt sich auf der Zauberschule und wird genommen. Doch dort hat es einen bösen Buben, der sie nicht leiden kann. Es kommt zum großen Duell der beiden Zauberer. „Wie der Film ausgeht, wissen wir noch nicht“, erklärt der Regisseur. Die Kinder sollen sich kreativ mit in den Handlungsverlauf einbringen. Und sie sollen eigene Kostüme und Kleidung mitbringen.

Flug auf dem Besen

Gedreht wurde an unterschiedlichen Orten, so auch am Mittwoch im Bürgerhaus Hirsch: „Wir haben viel gelernt“, erzählen die jungen Stars am dritten Drehtag, „Das ist alles ganz cool hier.“ Der Dreh der Flugszenen vor dem Green-Screen hat bei den Stars viel Begeisterung hervorgerufen, ebenso auch der Crash, „als ich im Flug vom Besen herunter geschubst wurde.“ Und auch das Catering fand viel Lob: „In der Mittagspause gibt’s Brezel und Limo.“

Es ist ein Hin und Her zwischen jugendlichem Chaos und absoluter hochkonzentrierter Stille beim Arbeiten. Wann und wo der Film letztlich gezeigt wird, ist noch nicht ganz raus. „vielleicht auf YouTube“, wie Lena ankündigt. Aber bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit, nach dem Dreh kommt ja erst noch die Produktion mit dem Filmschnitt.

