Haus völlig unter Wasser

Das ist der Horror für jeden Häuslebesitzer: Während er mit seiner Familie in einem fernen Land unbeschwerte Urlaubstage verbringt, platzt im Haus eine Leitung. So geschehen in Ilvesheims Berliner Straße.

Die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim war hier mehrere Stunden gefordert. Eine im Spitzboden installierte Warmwasserversorgung war geplatzt. Aufmerksame Nachbarn hatten die Helfer gerufen. Die Feuerwehrleute fanden ein Wohnhaus vor, das vom Dachboden bis in den Keller unter Wasser stand. Nachdem das komplette Objekt stromlos geschaltet und die Hauptwasserversorgung abgestellt worden war, begannen die Kräfte mit fünf Saugern und drei Tauchpumpen das Wasser aus dem Haus zu entfernen. Da sämtliche Wände durchfeuchtet und die Böden mit Wasser vollgesogen waren, wurde ein Baufachberater des THW zum Einsatz hinzugezogen, um die Standsicherheit des Gebäudes zu beurteilen. neu

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019