Haushalt kommt später

Die Verwaltung der Gemeinde Ilvesheim hat in Abstimmung mit dem Gemeinderat die Termine für die Ausschusssitzungen in der kommenden Woche noch einmal geändert. Das teilte Bürgermeister Andreas Metz mit. Die Änderung betrifft vor allem die Haushaltsberatungen. Diese werden nach hinten verschoben.

Ursprünglich war geplant, direkt im Anschluss an die Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, 13. Mai, eine Sitzung des Verwaltungsausschusses einzuberufen. In dieser sollte es nur um den Haushalt gehen. Sie soll nun doch nicht stattfinden. Am Donnerstag, 14. Mai, ist eine weitere Sitzung des Verwaltungsausschusses geplant. Diese findet statt, doch der Haushalt wird von der Tagesordnung genommen.

„Es hat keinen Sinn, über einen Haushalt zu reden, dessen Zahlen nach einem Monat wieder Makulatur sind“, so Metz. Hintergrund ist, dass die bundesweite Steuerschätzung Mitte Mai große Auswirkungen auf die Summe haben wird, die der Gemeinde Ilvesheim zur Verfügung steht. Auf Basis dieser Schätzung berechnet sich die Höhe der Zuwendungen, die die Kommune von Bund und Land erhält. Erst wenn diese Zahlen feststünden, sei eine seriöse Planung über Ausgaben und Einnahmen möglich, so Metz. tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020