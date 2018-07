Haushalt Thema im Ausschuss

Anzeige

Der Verwaltungsausschuss (VA) der Gemeinde Ilvesheim befasst sich am Donnerstag, 12. Juli, ab 19 Uhr mit dem Haushaltsentwurf. Bekanntlich wurde dieser dem Gemeinderat in seiner Sitzung vom 28. Juni übergeben. Es handelt sich um den ersten doppischen Haushalt der Gemeinde.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen muss bei den Kommunen des Landes Baden-Württemberg bis 2020 eingeführt sein (wir berichteten). In der Sitzung am Donnerstag besteht die Möglichkeit, Einzelpunkte des Planentwurfs und Konsolidierungsvorschläge zu beraten. Am Donnerstag, 26. Juli, soll der Gemeinderat das Zahlenwerk verabschieden. neu