Haushalt verzögert sich

Der Haushalt der Gemeinde Ilvesheim wird voraussichtlich erst im April verabschiedet. Das geht aus der Vorlage für die Gemeinderatssitzung an diesem Donnerstag, 5. März, hervor. Darin werden auch die weiteren Termine der Haushaltsberatungen genannt. Demnach soll der Entwurf der Verwaltung in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstag, 12. März, eingebracht werden. In der März-Sitzung des Gemeinderates zwei Wochen später wären dann laut Sitzungsvorlage sowohl öffentliche als auch nicht-öffentliche Vorberatungen möglich.

Darüber hinaus stünden noch die Ausschuss-Sitzungen im April für weitere Vorberatungen zur Verfügung. Stand jetzt sollen die abschließende Beratung und die Verabschiedung in der Gemeinderatssitzung am 23. April vonstatten gehen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der ursprüngliche Sitzungstermin vom 30. April um eine Woche nach vorne verlegt wurde. tge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020