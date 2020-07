Haushaltsberatungen beginnen am Mittwoch

Der Entwurf war fertig, doch dann kam Corona. Was zum Jahreswechsel über vielen Rückblicken stehen könnte, trifft auch auf den Haushalt der Gemeinde Ilvesheim zu. Mehr als 500 Seiten hatte die Verwaltung im März vorbereitet, dann machte die Pandemie dem Bürgermeister und dem Kämmerer einen Strich durch die Rechnung.

Die Gemeinde erwartet in den kommenden Jahren Einnahmeausfälle in Millionenhöhe, die Haushaltsberatungen und der Beschluss wurden erst einmal verschoben. Jetzt sollen die Gespräche wieder aufgenommen werden – natürlich unter neuen Vorzeichen. Die öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses (VA) finden am Mittwoch, 15., und Donnerstag, 16. Juli, in der Mehrzweckhalle statt.

Am Donnerstag beginnt das Treffen um 19 Uhr. Am Mittwoch findet zuerst der Technische Ausschuss (TA) statt. Beginn ist um 19 Uhr (öffentlicher Teil). Darauf folgt der nichtöffentliche Teil des TA. Im Anschluss daran tagt der VA öffentlich.

Der endgültige Beschluss über den Haushalt soll in der Gemeinderatssitzung Ende Juli fallen. Im Anschluss muss die Kommunalaufsicht das Zahlenwerk noch genehmigen. Der Haushalt wird also erst deutlich später als sonst in trockenen Tüchern sein. Allerdings: Eine positive Seite kann Bürgermeister Andreas Metz diesem Umstand abgewinnen. „So bleibt es uns erspart, einen Nachtragshaushalt zu verabschieden“, sagt der Rathauschef.

Bau des Kombibads veschoben

Die aktuelle Lage bereitet ihm aber – genauso wie den Gemeinderäten und dem Kämmerer Wolfgang Hering – Kopfzerbrechen. Besonders betroffen ist Ilvesheim vom Einbruch bei den sogenannten Schlüsselzuweisungen. Dies sind Zahlungen des Landes, die aus Steuereinnahmen kommen.

Ausfälle bei der Gewerbesteuer werden die Kommune voraussichtlich nicht so hart treffen, da es in Ilvesheim kaum größere Betriebe gibt. Die Situation ist dennoch äußerst schwierig: Die Verwaltung schätzt, dass sie zwischen 2020 und 2023 rund 2,8 Millionen Euro weniger einnehmen wird.

Dies hat erhebliche Auswirkungen auf kommende Investitionen. Der Bau des Kombibads ist erst einmal verschoben worden (wir berichteten). Allein der bisher von der Kommunalaufsicht genehmigte Hallenbad-Teil kostet rund 10,5 Millionen Euro. Er sollte ursprünglich zur Hälfte aus eigenen Mitteln finanziert werden, doch diese werden durch die Pandemie voraussichtlich stark schrumpfen. „Somit verengen sich die finanziellen Spielräume für investive Maßnahmen ab 2024 ganz entscheidend“, betont das Rathaus in der Vorlage zur Sitzung.

Wie bereits berichtet, stehen daher für die Verwaltung und die Mehrheit des Gemeinderats nun die Pflichtaufgaben an erster Stelle. Eine davon ist die Kinderbetreuung. Hier geht es um die Schaffung von neuen Plätzen – besonders im Bereich der unter dreijährigen Kinder.

Profitiert die Mehrzweckhalle?

Auch die Sanierung der Mehrzweckhalle rückt durch die aktuelle Situation vielleicht etwas näher. Die Halle spielt in den Konzepten zur Ausweitung von Betreuungskapazitäten eine wichtige Rolle. Sie berührt damit also auch das Feld der Pflichtaufgaben. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Sanierung der Halle die Gemeinde noch etwas günstiger kommen könnte.

Grund dafür ist, dass Ilvesheim noch mehr Fördermittel bekommen könnte. Beschlossen ist diese Neuordnung der Prioritäten allerdings noch nicht, sie wird voraussichtlich der zentrale Punkt in den Haushaltsberatungen sein.

