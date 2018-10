Herausforderung für Selbstständige

Wasserflaschen und Laugenbrezeln hätten für 50 Teilnehmer gereicht. Gekommen ist ein Dutzend Interessierter, darunter drei Gemeinderäte aus zwei Fraktionen und zwei Altgemeinderäte. Aber dauert es nicht auch noch fast sechs Jahre, bis die neue L597 mit Neckarbrücke kommt? Das mag sich mancher der rund 200 Ilvesheimer Gewerbetreibenden gefragt haben, als er die Einladung der Landesgeschäftsstelle des Bundes der Selbstständigen (BdS) erhielt. Doch nach dem inoffiziellen Motto „Handeln, bevor der Bagger kommt“ unterstützt auch Bürgermeister Andreas Metz das „neue Standortforum“.

Der Startschuss fiel jetzt im Rathaus. Grob zusammengefasst, geht es darum, vorbereitet zu sein, bis 2024 die neue Neckarbrücke kommt und das innerörtliche Fahrzeugaufkommen spürbar abnimmt. Die These lautet: weniger Durchgangsverkehr, weniger Laufkundschaft. „Ein wichtiges Thema, das in nicht allzu ferner Zukunft liegt“, findet Metz. Und es betreffe nicht nur die Inselgemeinde und ihre Selbstständigen, sondern auch deren Kollegen in Seckenheim und Edingen-Neckarhausen. Metz will auch die jeweiligen Verwaltungen ins Boot holen. Zugleich bekräftigte er, wie sehr man die zu erwartende Entlastung durch die neue Trasse begrüße.

„Es wird große Auswirkungen haben, auf die sich die Selbstständigen einrichten müssen, und wir müssen uns heute fragen, was zu tun ist, damit es morgen nicht existenzgefährdend wird für einzelne Betriebe“, sagt Klaus Schäfer, der Leiter der BdS-Geschäftsstelle Nordbaden. Optikermeister Michael Lösch sieht die Gefährdung jedoch nicht: Er bekomme in der zentralen Schlossstraße weder aus der einen noch aus der anderen Richtung Kunden. Für Schäfer liegt dagegen eine „originäre Herausforderung“ des BdS vor. Er erinnerte an das fruchtbare erste Standortforum, als auch dank aktiver Selbstständiger ein attraktiver Ortseingang mit Kreisel und Rewe-Markt entstanden sei. Schäfer hofft, dass sich der seit Ende Mai erneut führungslose Ortsverband durch neue Kräfte wiederbeleben lässt.

„Wir brauchen Struktur und Flair, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen“, sagt Dieter Münster, damals wie heute Mitinitiator des Forums, der aber jüngere in der Pflicht sieht: Für Gemeinderat Alfred Reiser ist „das Ganze eine Chance, doch leider ist der BdS hier ganz unten“. Dafür glänzte der Seckenheimer BdS-Vorstand durch Heike Warlich sowie Petra Grotelüschen-Serafim mit zwei Aktiven am Tisch. Wie es konkret aussehen könnte, das Ortszentrum für Kunden attraktiver zu machen, schilderte Torsten Filsinger als Wirtschaftsförderer der Stadt Schriesheim.

Branichtunnel in Schriesheim

Die dortige Talstraße wird seit Eröffnung des Branichtunnels nur noch von einem Drittel des früheren Verkehrs befahren. „Alle Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet: Es gab nur eine Geschäftsschließung“, stellte Filsinger fest und nannte Maßnahmen zur Kundenbindung wie Einkaufsgutscheine: „Damit halten wir jährlich rund 30 000 Euro im Ort.“ Aber auch Ortsbildsanierung spiele eine Rolle, um Aufenthaltsqualität zu schaffen. Ein in Ilvesheim lebender Stadtplaner sieht hier Nachholbedarf, auch in den Läden selbst.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018