Mit dem kleinen Sprichwort „Ein Lächeln bekommt erst dann seinen Wert, wenn man es verschenkt“, eröffnete Vorsitzende Christa Erbe die wiederum sehr harmonisch verlaufene Hauptversammlung des VdK Ilvesheim. Einen besonderen Willkommensgruß richtete sie an die beiden Ehrenmitglieder (Else Schuwald und Gerda Haas) sowie an Helmut Baumbusch vom VdK-Kreisverband Mannheim und seine Frau Renate Baumbusch, Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Mannheim.

Die Versammlung stand im Zeichen der Wahlen, der Berichte, der Ehrung und Verabschiedung von Margarete Schieß aus dem Vorstand sowie der Ehrung langjähriger treuer Vereinsmitglieder. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Margarete Schieß wurde nach einem Vierteljahrhundert Vorstandstätigkeit (über 20 Jahre als erfolgreiche 1. Vorsitzende) in aller Freundschaft und auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand verabschiedet. Ihre Nachfolge als 2. Vorsitzende tritt Petra Eisler an, die wie die 1. Vorsitzende Christa Erbe, die Kassiererin Ursula Knapp, die Schriftführerin Hannelore Stumpf sowie die Beisitzer und Revisoren einstimmig gewählt wurden.

Ehrungen 10 Jahre: Rolf Becker, Anneliese Kabs, Thomas Kugler, Elfriede Mainz, Thea Schlegelmilch, Eugen Rödel, Detlef Handschack, Rosemarie Ding, Bernhard Grimm, Ingrid Mayer, Helga Thieme, Gabi Zantz 25 Jahre: Hubert Baier, Rosemarie Wehe, Elke Klöcker, Otto Giesecke 60 Jahre: Johann Braun fase

In ihrem Rückblick führte Christa Erbe die VdK-Nachmittags-Treffs (durchschnittlich nahmen 28 Mitglieder teil), das sehr gelungene Herbstfest, vier Ausflüge sowie die neuntägige Erlebnisreise ins Karwendelgebirge auf. Erfreut zeigte sie sich über die 19 Neumitglieder im Jahr 2017 (Mitgliederstand am 31. Dezember: 330) und über das Eintreten von fünf neuen Mitgliedern im Jahr 2018. Sie bedankte sich bei der Vorstandschaft für die vertrauensvolle Arbeit, dem Aurelia Küchenteam um Claudia Sturz sowie allen Helfern und Spendern. Für die aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesende Frauenvertreterin Brigitte Hauck, ließ die Vorsitzende wissen, dass diese etliche Geburtstags- als auch Krankenbesuche gemacht habe. Kassiererin Ursula Knapp berichtete über die Finanzlage. Gunter Herrmann, der mit Ingrid Gudat die Kasse prüfte, bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. Dem Antrag der Entlastung wurde einstimmig stattgegeben. Daran schloss sich ein sehr interessanter Vortrag über die sozialpolitische Positionierung des VdK von Helmut Baumbusch an.