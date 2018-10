Heute wird es gruselig

Am heutigen Mittwoch, 31. Oktober, wird es gruselig im Jugendzentrum (JUZ) der Gemeinde Ilvesheim. Im Mühlkopf 4 steigt nämlich eine Halloweenparty. Hexen, Mumien oder Vampire ab acht Jahre aufwärts treffen sich ab 18 Uhr zur schaurig-fröhlichen Fete in den geschmückten Räumlichkeiten des JUZ. Die verantwortlichen Sozialarbeiter Lena Keil und Christian Hölzing haben aber auch Partyspiele und Essen vorbereitet. Um 21 Uhr schließt das Geisterschloss dann seine Pforten.

Gestern haben Jugendliche mit den Sozialarbeitern Kürbisse ausgehöhlt und die Dekoration hergestellt. Aktionen, die das Team gerne fördert. So wie beispielsweise beim Mädchentreff, bei dem Damen ab zehn Jahren immer wieder freitags von 15 bis 18 Uhr von Lena Keil begrüßt werden. Die Sozialarbeiterin, die nach der zweijährigen Schließung des JUZ mit Christian Hölzing für die Jugendlichen da ist, gestaltet mit den Girls den Nachmittag.

Da wird gebastelt, aber auch gekocht und gebacken. „Das Kochen und Backen steht bei den Mädchen sehr hoch im Kurs“, berichtet Lena Keil von den Wünschen der Mädels. Beim jüngsten Backen von Regenbogenmuffins hatten die Teilnehmerinnen Spaß und Genuss. Es werden aber auch Freizeit- und Ferienaktivitäten gemeinsam geplant. Im Mühlkopf 4 sind an den anderen Tagen primär männliche Kinder und Jugendliche beim „Offenen Treff“ vertreten. Das JUZ ist hierfür dienstags von 16 bis 20 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. „Die Teilnehmer haben hier relativ viel Freiheiten. Die Jugendlichen unterhalten sich selbst. Es gelten natürlich auch Regeln“, betont Hölzing.

Offene Treffs

Die Besucher des Offenen Treffs verteilen sich auf zwei Stockwerken. Unten wird Billard oder Tischfußball gespielt, Fernseh geschaut oder der Computer bedient. Oben schicken sich im Tonstudio und in der Gesangskabine teilweise Talente an, großen Sängern oder Rappern nachzueifern. Montags ist das JUZ geschlossen, samstags und sonntags nur für private Feiern offen. Aktuell arbeiten Lena Keil und Christian Hölzing, der bei der Gemeinde auch den Posten des Personalratsvorsitzenden innehat, an einem Konzept für eine Jugendbeteiligung, eine Pflichtaufgabe in der Kommune. Der Gemeinderat hat die Richtung vorgegeben. Ziel ist, dass sich Kinder und Jugendliche am gesellschaftlichen und politischen Leben der Kommune beteiligen.

In Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat sollen die Voraussetzungen für eine Jugendbeteiligung geschaffen werden, so Christian Hölzing. Mit der Fahrradwerkstatt wird unter der Federführung des Arbeitskreises Integration ein neues Projekt im JUZ untergebracht.

Info: Mehr unter www.juz-ilvesheim.de

Mittwoch, 31.10.2018