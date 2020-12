Hilfe für die Bücherei?

Im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ilvesheim hat der Bürger Thorsten Walther angeregt, die Weiterentwicklung der Bibliothek als ein „Bürger packen’s an -Projekt“ zu verwirklichen. Damit möchte er die neue Leiterin und ihre Mitarbeiterin unterstützen. Diese hatten kürzlich in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses ihren Plan für eine Modernisierung der Einrichtung vorgelegt (wir berichteten). Dazu gehören unter anderem eine umfassende Neuausrichtung des Bestandes, eine Entrümpelung des Kellers und die Einrichtung eines Online Suchkatalogs. Damit kann man von zu Hause aus über das Internet herausfinden, ob ein Medium verfügbar ist oder nicht.

Zeitintensive Dateneingabe

„Aus meiner Sicht wäre es denkbar, dass zeitintensive Arbeiten wie die Eingabe des Buchbestands in die neue Datenbank, Neusortierung der Bücher oder kleine Handwerkstätigen gut mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern durchgeführt werden können“, schreibt Walther an die Verwaltung. Darüber hinaus sei zu prüfen, ob es auch Ehrenamtliche gibt, die bei der Schaffung einer schönen „Kinder-Lese-Ecke“ mitwirken wollen.

Eigentlich wollte Walther sein Anliegen direkt in der Sitzung vortragen. Er hatte aber im Interesse eines schnellen Ablaufs des Treffens (Bürgermeister Andreas Metz hatte darauf gedrängt, die Sitzung kurz zu halten) darauf verzichtet und stattdessen eine Mail geschrieben.

Bürgermeister Andreas Metz dankte Walther für sein Engagement und seinen Vorschlag. „Ich freue mich sehr darüber, dass es ein so großes Interesse an der Bibliothek gibt.“ Auch er hoffe, dass man so der Bibliothek helfen könne. Allerdings müsse man genau beobachten, wie sich die Corona-Situation entwickele und könne deshalb noch nicht sagen, wie so ein Engagement konkret aussehen könnte. tge

