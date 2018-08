„Hilfe kommt, wenn wir sie brauchen“

Anzeige

Doch die räumlichen Kapazitäten stoßen mittlerweile an ihre Grenzen. Das bedauern die beiden Ehrenamtlichen. Denn sie sehen ihre Aufgabe nicht nur darin, Ausstellungen zu organisieren, sondern auch in der Erhaltung interessanter alter Dinge mit Ortsbezug. „Deswegen wäre es schön, wenn wir über einen Depotraum verfügen könnten“, meint Karin Jung. Aber auch auf andere Weise bewahren die beiden Ehrenamtlichen wichtige Überlieferungen: Sie haben Aussagen von alten Ilvesheimern über die verschiedensten Themen auf CDs verewigt.

Füße im Herd aufgewärmt

Zu vielen Exponaten in den drei Etagen können die beiden Damen Geschichten erzählen, wodurch die toten Gegenstände einen Bezug zum Leben von Personen erhalten. Das gilt für den Kanonenofen von Eduard Grabinger, dem Kunstglaser und Fischernachenträger. Ebenso für die Osterhasenformen des Bäckers Felix Link. Oder für den alten Herd. Karin Jung: „Wenn ich erzähle, dass wir als Kinder da nach dem Schlittenfahren die Füße reingesteckt haben, sind die Schüler ganz erstaunt.“ Seit 2014 trifft sich im Museum während des Winterhalbjahrs immer dienstagabends eine besondere Gruppe: die „Stricklieseln“. „Da wird erzählt und gestrickt, eine tolle Runde“, schwärmt Karin Jung.

Wie schaffen es die beiden Ehrenamtlichen, zwei oder drei Ausstellungen pro Jahr zu organisieren, dazu Schulklassen und andere Gruppen zu führen? „Hilfe kommt immer, wenn wir sie brauchen“, antwortet Traudl Wochele-Rupp. Bei Bedarf sprechen die beiden Damen gezielt Bekannte an. Auch die Verwaltung hat immer ein offenes Ort, wenn Unterstützung gebraucht wird. Dass Karin Jung selbst bei der Gemeinde arbeitet, schadet da sicherlich nicht. Einen Förderverein, wie er anderen Museen zur Seite steht, halten beide nicht für zwingend nötig.

Nachfolger gesucht

Das seit vielen Jahren eingespielte Zweier-Team kommt also gut zurecht. Doch eine Sorge beschäftigt die beiden, die in der Museumslandschaft viele Ehrenamtliche umtreibt. Wochele-Rupp: „Es wäre schön, wenn jemand ins Thema hineinwachsen würde, der später unsere Aufgaben übernehmen könnte.“ Doch momentan bleibt den beiden keine Zeit zum Suchen: Sie stecken in den Vorbereitungen für die Bierkrugausstellung und das Bierfest, mit dem die Schau am 1. September eröffnet wird.

