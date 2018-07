Hilfe rund um den Datenschutz

Anzeige

Ein schattiges Freiluft-Ambiente erwartete die Teilnehmer der Vereinsvertretersitzung im Garten des Jugendzentrums (JUZ) in Ilvesheim. Eingeladen hatte der Arbeitskreis Integration (AK), der damit erstmals in diesem Gremium tätig wurde. Die Moderation oblag somit dem Sprecher des AK, Dieter Münster, der die Anwesenden herzlichst begrüßte.

Nachdem die anwesenden Vereine ihre neuen Termine für den Veranstaltungskalender ergänzt, bzw. bereits bestehende Termine geändert hatten, referierte der Datenschutzbeauftragte der Gemeinde Ilvesheim, Christian Korte, über die zahlreichen Änderungen, die die neue Datenschutzverordnung für Vereine mit sich bringt. So manche Frage wie beispielsweise zur Rechenschaftspflicht und der korrekten Verwendung von Fotos konnte Korte direkt beantworten, für vieles hatte er Vorlagen mitgebracht, an denen sich die Vereine künftig orientieren können. Christian Korte bittet darum, ihn bei allen auftretenden Fragen rund um den Datenschutz zu kontaktieren und gegebenenfalls einen Termin mit ihm zu vereinbaren. Seine Kontaktdaten sind: Tel. 0621 49660105 oder per mail: datenschutz@ilvesheim.de.

Kerwe vom 24. bis 27. August

Der vom 24. bis 27. August stattfindenden Inselkerwe stehe eigentlich nichts im Wege, wie Klaus Neumann berichtete, der für die Spielvereinigung in der Kerwekommission tätig ist. Christian Hölzing vom JUZ-Team wies noch einmal darauf hin, dass die Anmeldefrist zur Teilnahme der Vereine am Kinderferienprogramm, das die Gemeinde gemeinsam mit den Vereinen immer in den Sommerferien anbietet, am 8. Juli endet. Danach wird das Programmheft erstellt und vor Schulende an die Schüler verteilt, sowie dem Mitteilungsblatt beigelegt. Bürgermeister Andreas Metz appellierte um rege Teilnahme an der Bürgerinfo am Mittwoch, 4. Juli, zum hochaktuellen Thema Kombibad. Er sei der ständigen Hinterfragung von bereits feststehenden Fakten leid, so das Ortsoberhaupt. Die Fachplaner werden auf der Informationsveranstaltung im Detail ihren Vorentwurf vorstellen. Hier kann der Bürger aus erster Hand die Fakten erfahren.