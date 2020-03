Hilfe unter Nachbarn

Es ist eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten: Überall in der Region engagieren sich Menschen und wollen ihren Nachbarn helfen. So sollen bedürftige Menschen oder jene, die nicht aus dem Haus können, weil sie zu einer Risikogruppe gehören, bei alltäglichen Dingen unkompliziert unterstützt werden.

Heddesheim: Hier hat sich über Facebook die Hilfsinitiative Heddesheim gegründet.

...