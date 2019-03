Himmel über Hammamet und eine Sammlung Blütenzweige

Wer sich für eine Hochzeit im Ilvesheimer Rathaus entscheidet, kann vor dem Ja-Wort bei heimischer Kunst noch einmal die Aufregung wegatmen. Bürgermeister Andreas Metz und Dagmar Klopsch-Güntner eröffneten die kleine Ausstellung mit Arbeiten des Seckenheimer Duos Bernd Seiler und Ellen Stocker im Flur zum Trauzimmer.

Die Bilder werden ein- bis zweimal im Jahr gewechselt. Nun hängen also Seilers „Himmel über Hammamet“, Fotografien von Himmel und Architektur im tunesischen Hammamet, und Stockers „Blütenzweige“, eine mosaikartige Sammlung von kleinen Acrylgemälden, im Flur vor dem Trauzimmer. Begleitet werden sie von kurzen Haikus aus der Feder von Stocker. Diese besondere dreizeilige Gedichtform hat ihren Ursprung in Japan und definiert sich über die Anzahl der Silben: Die erste Zeile muss fünf haben, die zweite sieben und die letzte wieder nur fünf. Reimen müssen sich die Verse aber nicht.

Stockers „Blütenzweige“ besteht aus 16 kleineren Paneelen, die durch die gemalten „Äste“ der Blüten optisch miteinander verbunden sind. Sie verwendete eine frühlingshafte Farbpalette aus Rosa-, Grün- und Blautönen, die ineinander verlaufen und so den Eindruck von Blüten kreieren. Auch wenn das mosaikartige Werk in Stücke geteilt ist, seien die Teile trotzdem durch die Äste verbunden. Stocker malt nun schon seit 40 Jahren. Zu Haikus sei sie über einen Gedichtband gekommen, der ihr geschenkt worden war.

Seilers „Himmel über Hammamet“ zeigt eine perspektivisch interessante Kombination aus harter Architektur und einem strahlend blauen Himmel und ein paar Wolken. Seiler erinnert sich lachend, dass die Wolken erst nachträglich aufgetaucht seien. Als er ins tunesische Hammamet hineingefahren sei, sei der Himmel nämlich noch strahlend blau gewesen. Abgesehen von Fotografie beschäftigt sich Seiler noch mit Malerei und Kleinskulpturen.

Inspiriert wurde das Duo von der „Dualität von Mann und Frau“, die sich sowohl in der Ehe als auch bei ihnen fände, so Seiler. Stocker habe mit den Haikus und der an Kirschblüten erinnernden Komposition die poetische Seite dieser abgebildet, während er mit dem Fokus auf Architektur einen eher rationalen Pol mit poetischem Moment in Form der Wolken darstelle. Durch „Kunst zum Trauzimmer“ soll ein neues Publikum erreicht werden. Das Rathaus ist wesentlich stärker frequentiert als eine Galerie. Man erreicht hier auch jene Menschen, die vielleicht gar nicht in ein Museum gehen würden, wurde argumentiert. kum

