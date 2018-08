„Ich hätte gerne noch eine Weile weiter gemacht“

Anzeige

„Es fällt mir richtig schwer“. Helga Münster hat sich 40 Jahre als Kosmetikerin für die Schönheit und die Pflege anderer eingesetzt und jetzt muss sie ihr Geschäft in Ilvesheims Schlossstraße 28 schließen. Zum 13. September hat der Gesichtsdampfer ausgedampft, die Peelingkur ist passé. Helga Münster muss zum 30. September ihr Geschäft komplett räumen. Der neue Hausbesitzer hat den Mietvertrag für das Kosmetikgeschäft nicht verlängert.

Nun muss die gelernte Kosmetikerin den Laden schließen. Und das im 40. Jubiläumsjahr. Selten war ein Geburtstag so traurig. Das anerkannte Fachgeschäft will dennoch mit den Kunden feiern: Am 1. September steigt die Abschiedsparty. Mit Wehmut blickt die Ilvesheimerin auf ihr Lebenswerk. „Ich hätte gerne noch ein paar Jahre weiter gemacht“, bedauert Helga Münster das Ende. Auch wenn sie das Rentenalter schon überschritten hat, so wollte sie dennoch für das Wohlbefinden und die Pflege ihrer Kundschaft ein paar Jährchen anhängen. Nun bereitet sie sich zusammen mit ihrer Kollegin Conny Künzler, die seit 23 Jahren an ihrer Seite steht, auf das unausweichliche Ende vor.

Beginn in der Bergstraße

Ein neues Geschäft an anderer Stelle kommt für Helga Münster nicht in Frage. Zahlreiche Kunden haben ihr Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie angeboten. Die Geschäftsfrau lehnte dankend ab. Mehrere tausend Gesichter hat sie in der Schlossstraße behandelt. Nur hier hätte sie weiter gemacht. Dabei war der Beginn in Ilvesheims Bergstraße 49, wie sich Helga Münster erinnert. In der eigenen Immobilie empfing die gelernte Kosmetikerin und medizinische Fußpflegerin in ihrer Wohnung ihre ersten Kunden. Zwei Jahre später erfolgte der Umzug in die Schlossstraße 28, wo ein Milchladen bis dahin Kunden versorgt hatte.