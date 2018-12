„Ich will alles versuchen, um das Kombibad zu bauen“

Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz will alles versuchen, um das Kombibad zu verwirklichen. Schließlich habe die Verwaltung hierfür seit 2015 einen Auftrag. Dies erklärte er im Interview mit dem „MM“ zum Jahresabschluss.

Herr Metz, sind Sie mit 2018 zufrieden?

Andreas Metz: Das Jahr 2018 hinterlässt bei mir ambivalente Gefühle. Privat bin ich zufrieden, mit Verwaltungsaufgaben zum Teil nicht. Der Umstieg auf die Doppik war aufwändig und beanspruchte viel Zeit. Das nicht überraschende Ergebnis zeigt mir, dass wir noch sehr viel nacharbeiten müssen. Beim zweiten doppischen Haushalt erwarte ich mir mehr Klarheit über die finanzielle Situation der Gemeinde.

Bekommen Sie diesen Haushalt so hin, dass das Kommunalrechtsamt einer Kreditaufnahme, beispielsweise für das Kombibad, zustimmt?

Metz: Er muss jedenfalls so gestaltet werden, dass er nicht defizitär ist und Investitionen zulässt. Ohne Kredite kann man große Projekte eben nicht finanzieren, und schon gar kein Kombibad. Die Verwaltung hat 2015 vom Gemeinderat und einem Bürgerentscheid den Auftrag erhalten, ein Kombibad zu bauen. Solange es keinen anderen Beschluss gibt, ist die Verwaltung daran gebunden. Ich will alles versuchen, um das umzusetzen. Hartnäckigkeit und Konsequenz haben ja auch bei der L 597 ein positives Ergebnis gebracht. In puncto Finanzierung muss man davon absehen, das Projekt ausschließlich über Kredite zu finanzieren. Ein Weg könnte der Zuschuss in Höhe von maximal vier Millionen Euro aus Berlin sein. Erlöse könnte man auch aus dem Verkauf von Hallenbad-Gelände erhalten. Zudem würde eine modulare Umsetzung nicht die volle Summe in Höhe von 15 Millionen Euro beanspruchen. Wenn man zuerst ein Hallenbad baut, werden zehn Millionen Euro fällig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass eine politische Diskussion über Alternativen einsetzt.

Und wie lange ist das Hallenbad jetzt noch offen?

Metz: Das kann man so nicht beantworten. Es wird jedes Jahr durch Bausachverständige untersucht, die jeweils für eine weitere Saison grünes Licht geben. Wenn die Einrichtung hier durchfällt, ist es um sie geschehen.

Wann wird das Freibad abgerissen?

Metz: Lieber früher als später. Die bestehenden Anlagen und Gebäude sind irreparabel defekt. Sie stellen eine Gefahrenquelle dar. Zusätzlich müssen die Versorgungsleitungen in diesem Gebiet neu geordnet werden.

Hat die Mehrzweckhalle eine Chance, saniert zu werden?

Metz: Das muss der Gemeinderat entscheiden. Die Einrichtung wurde ja im Landessanierungsprogramm aufgenommen und erhält Zuschüsse in Höhe von 500 000 Euro. Für eine mögliche Sanierung der Mehrzweckhalle fehlt aber immer noch eine beträchtliche Summe im sechsstelligen Bereich.

Die Flüchtlingsthematik wird die Kommune auch 2019 beschäftigen. Gibt es genug Wohnraum?

Metz: Die Gemeinde hat dis dato 113 Flüchtlinge aufgenommen und alle konnten dezentral untergebracht werden. 40 Personen kommen 2019 hinzu. Wir hoffen, bis Ende des Jahres die ersten Flüchtlinge auch in Ilvesheim Nord unterbringen zu können. Der Rhein-Neckar-Kreis hat einem Bauherrn eine Baugenehmigung in der verlängerten Mozartstraße erteilt. Drei Häuser mit je 13 Wohnungen plus Stellplätzen sind geplant. Die Gemeinde will ein Haus anmieten, in dem je nach Belegung 40 bis 60 Personen Platz finden.

Bringt sich hier der neu gegründete Ausschuss für Integration ein?

Metz: Dieses Gremium hat nicht die Aufgabe, sich um die Unterbringung zu kümmern. Doch es wird die Integration vorantreiben. Ein entsprechendes Konzept wird aktuell erstellt. Es werden Themen, wie der Erwerb der Sprache, die Einbindung in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft berücksichtigt.

Wird 2019 die Goethestraße saniert?

Metz: Das ist dringend nötig und war für 2018 bereits geplant. Im Haushalt ist eine Investitionssumme in Höhe von einer Million Euro veranschlagt. Wenn der Haushalt genehmigt wird, können die Bagger anrollen. Die Goethestraße zwischen den beiden Einfahrten Im Mahrgrund wird komplett mit allen Versorgungsleitungen renoviert.

Ein weiteres Bauprojekt ist der Schulhof. Der Gemeinderat hat der Umsetzung von vier Modulen für 210 000 Euro zugestimmt, weitere drei könnten folgen. Warum ist die Umgestaltung so kostenintensiv?

Metz: Das Außengelände muss auf jeden Fall gemacht werden. Die Planung wurde unter pädagogischen Gesichtspunkten erstellt. Der Schulhof wird damit zu einem zusätzlichen Lehr- und Lernraum. Das Gros des Geldes geht aber für die Sanierung des Außengeländes drauf. Hier musste einfach etwas passieren. Durch die Aufwertung sind die Pädagogen jetzt aber in der Pflicht, das Angebot für die Schüler entsprechend zu nutzen.

Im Mai stehen Kommunalwahlen an. Was erwarten Sie sich davon?

Metz: Ich erhoffe mir eine hohe Wahlbeteiligung und dass die Parteien genügend Kandidaten finden, sowie eine lebendige Diskussion von örtlichen Themen. Ich wünsche mir zudem mehr Anerkennung für die Gemeinderäte in der Öffentlichkeit. Sie haben diese verdient, weil sie in ihrer Freizeit hohe Verantwortlichkeit für ihre Gemeinde übernehmen.

