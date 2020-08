Ilvesheim: Bücherei bekommt neue Leiterin

Derzeit ist die Ilvesheimer Gemeindebücherei in der alljährlichen Sommerpause. Reger Betrieb herrscht in der Einrichtung trotzdem. Der Grund: Wenn die Bibliothek am Dienstag, 18. August, wieder öffnet, gibt es eine neue Leiterin. Sie heißt Angelika Geiger und übernimmt die Stelle von Regina Weibel. Derzeit wird Geiger von Weibel eingelernt. „Ich fühle mich bereits jetzt sehr wohl hier“, sagt

...