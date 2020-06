Ilvesheim: Bürger können jetzt abstimmen

Es war schon mehrmals Thema im Gemeinderat, jetzt kommt es auch zu den Bürgern: Die Rede ist vom IGEK - dem Integrierten Gemeindeentwicklungskonzept. Hinter der Abkürzung steht ein Konzept, das die städtebaulichen Stärken und Schwächen des Ortes bewerten soll. Das Besondere daran ist, dass die Bürger eingebunden werden. Deshalb hat die Kommune einen Fragebogen konzipiert, der jetzt ausliegt. Die Bürger können ihn im Rathaus abholen oder von der Internetseite der Gemeinde herunterladen. Auch dem Mitteilungsblatt der Gemeinde liegt er bei.

Bürgermeister Andreas Metz forderte die Bürger auf, die Möglichkeit der teilhabe zu nutzen. Unter anderem wies er in einem auf dem sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichten Video darauf hin. Ursprünglich war eine umfangreichere Form der Bürgerbeteiligung vorgesehen. Die Corona-Pandemie machte diesen Planungen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Dennoch hofft die Verwaltung die Ergebnisse der Umfrage im Herbst in einem etwas größeren Rahmen vorstellen zu können. „Sollte es dann wieder möglich sein, werden die Ergebnisse in einer Einwohnerversammlung oder in Workshops mit Verwaltung, Gemeinderat und allen Interessierten vorgestellt und beraten“, so Rathauschef Metz. Die Planer vom beauftragten Büro MVV Regioplan werden dann versuchen, die Anregungen zu berücksichtigen, so die Verwaltung.

Im Konzept wird die Infrastruktur einer Kommune bewertet. Das Konzept soll einen ganzheitlichen Blick bieten und Stärken sowie Schwächen einer Gemeinde aufzeigen. Wichtig ist es deshalb, weil es in vielen Fällen die Grundvoraussetzung für eine Förderung vom Land ist. In Ilvesheim geht es konkret um die noch ausstehende Sanierung der Mehrzweckhalle. Hierfür gibt es bereits eine Förderzusage vom Land, allerdings möchte die Verwaltung den Förderbetrag erhöhen und den Zeitraum verlängern.

Die Sanierung betrifft alle Bereiche der Halle. Die Sanitärbereiche auf allen Ebenen der Halle sollen ertüchtigt werden. Das gilt für Duschen und Umkleiden, aber besonders WCs. Einige sollen barrierefrei erreichbar sein, zu anderen soll der Zugang zumindest einfacher werden. Außerdem ist ein Umbau der Küche in eine Ausgabeküche vorgesehen. Das bedeutet, dass dort nicht mehr - wie jetzt noch - gekocht werden könnte. Im Zuge weiterer Umbaumaßnahmen in der Küche, könnte die Gaderobe etwas kleiner werden.

Darüber hinaus ist der Einbau einer Lüftungsanlage geplant. Die Architekten sehen dafür Platz auf der Empore. Sie wird derzeit nicht genutzt. Gründe dafür sind ein zu niedriges Geländer, schwierige Lichtverhältnisse und die schlechte Sicht auf die Bühne auf der anderen Seite des Raumes. Alternativ könnte die Lüftung auch auf das Dach gebaut werden. Darüber hinaus sind eine Fassadensanierung und die Renovierung von Parkett, Decke und Wänden im Inneren vorgesehen.

Um für all das eine Förderung zu bekommen, braucht es aber das besagte Konzept. Wichtig sei es nun erst einmal, mit dem Verfahren zum IGEK zu beginnen. Der Grund: Das Land möchte, dass das Konzept bis Jahresende vorliegt. Nur dann ist für die Gemeinde eine Aufstockung des Zuschusses für die Mehrzweckhalle denkbar. Wegen der Corona-Pandemie gebe es zwar eine Fristverlängerung, so der Bürgermeister. Diese werde aber nur gewährt, wenn man zeigen könne, dass der Prozess angestoßen wurde.

