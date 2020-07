Ilvesheim: Bürgerbeteiligung bald auf dem Fahrrad?

Die Verwaltung drückt aufs Tempo: Noch in diesem Jahr soll das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK) für Ilvesheim vorliegen. Darin werden städtebauliche Stärken und Schwächen einer Gemeinde beleuchtet. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 30. Juli, soll das Gremium über den aktuellsten Stand der zum IGEK gehörenden Bürgerbefragung informiert werden. Das Treffen in der

...