Ilvesheim: Entscheidung zu Kita-Gebühren vertagt

45 Minuten diskutiert, die Sitzung eine Viertelstunde lang unterbrochen und am Ende doch nichts beschlossen: Der Streit um den Erlass von Kita-Gebühren in Ilvesheim geht in die nächste Runde. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Gemeinderat das Thema vertagt.

Zur Abstimmung stand ein Antrag der Grünen. Darin forderte die Fraktion, die Gebühren für die Kinderbetreuung zu erlassen

