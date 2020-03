Ilvesheim: Gemeinderat vertagt gewisse Themen

Es war für alle etwas ungewohnt: Keine direkte Aussprache in der Gemeinderatssitzung, dafür Mails, Briefe und Abstimmungen per Unterschrift. Der Ilvesheimer Gemeinderat hat wegen der derzeit geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens eine Sitzung im Umlaufverfahren abgehalten. Dabei werden die Beschlussvorlagen per Mail oder Post an die Gemeinderäte geschickt. Diese haben dann einige

...