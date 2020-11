Ilvesheim: Gremium bespricht sich zum Thema Pestizide

Die Ilvesheimer Grünen-Fraktion will erreichen, dass in der gesamten Inselgemeinde keine chemisch-synthetischen Pestizide, also Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden. Ein entsprechender Antrag steht auf der Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 19. November. Das Treffen beginnt um 19 Uhr und findet in der Mehrzweckhalle statt.

Der Antrag der Grünen besteht

...