Ilvesheim: Grundschule bekommt flächendeckendes WLAN

Die digitale Infrastruktur der Friedrich-Ebert-Schule in Ilvesheim wird erheblich ausgebaut. In seiner jüngsten Sitzung bestätigte der Gemeinderat einstimmig den Auftrag, auf dem Schulgelände die notwendigen technischen Anlagen zu installieren. Alle dafür nötigen Baumaßnahmen sollen in den Sommerferien stattfinden. Um einen rechtzeitigen Baustart zu gewährleisten, hatte Bürgermeister Andreas

...