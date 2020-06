Ilvesheim: JUZ öffnet wieder

Um ins JUZ zu kommen, muss man sich vorher anmelden. Klaus Neumann

Das Jugendzentrum in Ilvesheim (JUZ) hat ab sofort wieder geöffnet. Das teilte Christian Hölzing, Mitarbeiter der Einrichtung, mit. Allerdings gibt es noch zahlreiche Einschränkungen. So finden nur Termine für feste Gruppen statt, offene Angebote gibt es derzeit noch nicht. Um an einem der Programme des Zentrums teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich.

Der Anmeldezettel

