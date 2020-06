Ilvesheim: Neues Feuerwehrauto kommt 2021

Der Einsatz der Feuerwehr rettet Leben, darin waren sich alle Gemeinderäte einig. Daher gab es auch keine einzige Gegenstimme, als in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, ein neues Fahrzeug für die Brandschützer zu beschaffen. Dabei handelt es sich nicht um einen Löschwagen, sondern um ein sogenanntes Einsatzleitfahrzeug. Es fährt bei einem Einsatz meist voran und ist vor allem mit Funktechnik ausgestattet.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Ortsparlament mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Bereits vor einigen Monaten stimmte das Gremium der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs zu. Auf die damalige Ausschreibung meldete sich allerdings keine einzige Firma. Der Grund: Die Anforderungen waren zu komplex. Das Auto sollte weniger als 3,5 Tonnen wiegen, damit auch Leute mit neueren Pkw-Führerschein den Wagen fahren können. Nur Personen mit älteren Führerscheinen dürfen auch schwerere Fahrzeuge fahren.

Die Konstruktion für ein so leichtes Gebilde schien allerdings für keine Firma möglich. Nun hat die Verwaltung die Ausschreibung geändert. Das Auto darf jetzt auch schwerer als 3,5 Tonnen sein. Dank einer Verordnung des Landes ist es Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren vergleichsweise einfach möglich, eine Zusatzausbildung für schwerere Autos zu machen.

In der Gemeinderatssitzung war die Freude über die Entscheidung deutlich zu spüren. „Ich bin den Wagen selbst gefahren, Ende Mai bei der Bekämpfung des Großbrands“, berichtete Bürgermeister Andreas Metz. Es sei durchaus „grenzwertig gewesen“, aber vor allem die veraltete Funktechnologie habe den Brandschützern vor Ort zu schaffen gemacht. Im neuen Fahrzeug wird es auch moderne Funkgeräte geben.

„Gerade der Brand in Ladenburg hat gezeigt, dass die Feuerwehr gut ausgestattet sein muss, um Leben zu retten“, sagte Andreas Trier von den Freien Wählern. Die Mehrkosten könne man guten Gewissens mittragen. Mit etwas mehr als 147 000 Euro ist das Fahrzeug ein wenig teurer als ursprünglich geplant. Auch die Grünen sahen den Kauf des neuen Fahrzeugs als „unerlässlich“ an.

Auch Ina Reis von der SPD stand hinter der Entscheidung, äußerte aber ihren Unmut über eine ausbleibende Förderung des Landes. Die Gemeinde hatte sich vergeblich um einen Zuschuss für den neuen Wagen bemüht. Nur für die Funkgeräte im neuen Wagen soll es eine geringe Förderung geben.

In dieser Hinsicht konnte die Verwaltung aber noch mit einer guten Nachricht aufwarten. Eine Spenderin hat der Gemeinde 50 000 Euro hinterlassen. Diese beabsichtigt die Verwaltung in das neue Feuerwehrauto zu stecken. „Damit fangen wir die Mehrkosten und die fehlende Förderung auf“, sagte Bürgermeister Andreas Metz.

Der Rathauschef äußerte in der Sitzung die Hoffnung, dass das Fahrzeug bald, vielleicht noch in diesem Jahr, geliefert werden könne. Dies sah Feuerwehrkommandant Elmar Bourdon, selbst als Gast an dem Abend anwesend, eher skeptisch. Voraussichtlich wird es 2021. Dann wird das aktuell genutzte Fahrzeug 27 Jahre alt sein. „Bei so einem Alter ist es legitim, den alten Herrn auch mal in Rente zu schicken“, sagte Ralf Kohl von der CDU.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020