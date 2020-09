Ilvesheim: Polizei erinnert Autofahrer ans Abstandhalten zu Radlern

„Abstand, danke!“ - Was auf dem handbeschriebenen Plakat steht, wirkt offenbar am Dienstagmorgen in Ilvesheims Feudenheimer Straße. „Es geht gesitteter zu als sonst: Einer ist sogar wirklich so lange hinter mir her gefahren, bis er mich gefahrlos überholen konnte“, berichtet Thorsten Walther. Der behelmte Mann mit Kindersitz auf dem Gepäckträger nimmt als einer von vier „Testfahrern“ des

...