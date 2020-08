Ilvesheim: Sanierung der Feldwegbrücke bald abgeschlossen

Die Arbeiten an der Feldwegbrücke in Ilvesheim stehen kurz vor ihrem Abschluss. Voraussichtlich am Freitagabend wird die Straße, die die Insel und den Ilvesheimer Norden miteinander verbindet, wieder für Autos freigegeben. Der Linienbus kann die Stelle ab Samstag passieren. Der anvisierte Zeitplan wird laut Verwaltung eingehalten. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.

