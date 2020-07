Ilvesheim will Mietpreise für Mehrzweckhalle senken

Die Gemeinde Ilvesheim will kommunale Einrichtungen zu günstigeren Preisen an Vereine vermieten als bisher. Diesen Vorschlag teilte Bürgermeister Andreas Metz während einer Sitzung der Vereinsvertreter am Dienstagabend mit. Damit sollen die Organisatoren die Möglichkeit bekommen, Versammlungen abzuhalten, die in den eigenen Räumen nicht möglich wären. Ein Beispiel ist die Mehrzweckhalle. Dort können die wegen der Corona-Pandemie vorgegebenen Abstandsregeln besser eingehalten und mehr Menschen untergebracht werden als im eigenen Vereinsheim. Genaue Angaben zu den möglichen Mietpreisen nannte die Verwaltung nicht.

Während der Sitzung im Feuerwehrgerätehaus ging es auch um die Frage, in welchem Rahmen Veranstaltungen überhaupt stattfinden können. Laut Corona-Verordnungen des Landes gelten etwas strengere Regeln für Veranstaltungen in Innenräumen als für Freiluft-Termine. Auch der Charakter der Veranstaltung spielt eine Rolle. Bei privaten Feiern ist der Personenkreis bekannt, dementsprechend ist es leichter, Infektionsketten nachzuverfolgen. Bei Straßenfesten und öffentlichen Feiern ist das anders, es ist kaum möglich, Abstände einzuhalten und sämtliche Kontaktdaten zu speichern. Auch deshalb wurde die Kerwe bereits abgesagt (wir berichteten). Die Sitzung am Dienstag nahmen deshalb einige Vertreter zum Anlass, um über die Absage mancher Veranstaltungen zu informieren. Das Fest der Vogelfreunde wird nicht stattfinden, auch das Oktoberfest der Gartenfreunde ist abgesagt. Die Weinwanderung, an der unter anderem die Freien Wähler beteiligt sind und die im Oktober stattgefunden hätte, wird es in diesem Jahr auch nicht geben.

Blumenwettbewerb findet statt

Stattfinden wird allerdings der alljährliche Blumenschmuckwettbewerb. Interessierte können sich bei Dieter Bühler unter 0621/49 48 29 oder per Mail (dieter.buehler@yahoo.de) melden. Die Preisverleihung im Oktober könnte Corona-bedingt allerdings anders aussehen als im Frühjahr. Ein weiteres Thema in der Sitzung war die Neugestaltung des Mitteilungsblattes. Hier soll es auch bald eine App geben, die die Bürger informiert.

