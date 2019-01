Ilvesheimer führt Liste an

Die Freien Wähler aus Ladenburg und Ilvesheim haben ihre Kandidaten für die Kreistagswahl nominiert. Am Sonntag, 26. Mai, wird der zehnte Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises gewählt. Der Kreis ist hierzu in 16 Wahlkreise eingeteilt. 88 Kreisrätinnen und Kreisräte sind nominell zu wählen. Ladenburg, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim bilden gemeinsam den Wahlkreis 4. Der Ilvesheimer FW-Rat und Kreisrat Peter Riemensperger führt die Kandidatenliste an. Auf Platz zwei steht Ariane Wolf aus Ladenburg.

Bei der Nominierungsversammlung in Ilvesheim hatte der amtierende Kreisrat Peter Riemensperger die Wichtigkeit des „unbekannten Wesens“ Rhein-Neckar-Kreis für die Bürger vorgestellt. So sei der Landkreis für das weite Feld der Sozial- und Jugendhilfe genauso verantwortlich wie für die Abfallbeseitigung, führte Riemensperger aus. Wichtige Einrichtungen seien auch die GRN-Kliniken sowie die beruflichen Schulen. Themen des Kreistags seien ferner der ÖPNV und die Kreisstraßen. Der Landkreis finanziert sich hauptsächlich durch die Kreisumlage, die die Gemeinden zu zahlen haben.

Kandidaten der Freien Wähler im Wahlkreis 4:

1. Peter Riemensperger: Ilvesheim, 54 Jahre, Amtsleiter

2. Ariane Wolf: Ladenburg, 51 Jahre, Diplomverwaltungswirtin

3. Ursula Ziech: Ladenburg, 64 Jahre, Lehrerin

4. Andreas Trier: Ilvesheim, 29 Jahre, Bankkaufmann

5. Martin Mayer: Ladenburg, 57 Jahre, Diplomingenieur

6. Bernhard Ries: Ilvesheim, 61 Jahre, Polizeihauptkommissar

7. Jürgen Weckbach: Ladenburg, 52 Jahre, Diplomingenieur, Architekt

8. Rolf Ziech: Ladenburg, 70 Jahre, Diplomingenieur

9. Günter Tschitschke: Ilvesheim, 58 Jahre, selbstständiger Kaufmann. red/neu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019