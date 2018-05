„In der Gemeinde ist es sehr, sehr sicher“

Anzeige

Aufklärungsquote steigt

Wie sieht es mit der Aufklärung aus? Im Land freut man sich über eine Quote in Höhe von 62,4 Prozent, ein Anstieg um 2,2 Prozent. Das Revier Ladenburg verzeichnet eine Aufklärungsquote in Höhe von 45,2 Prozent (2016: 44,4 Prozent). In Ilvesheim stieg die Quote von 39 auf 50,4 Prozent.

Wie sicher ist die Gegend? Hochgerechnet auf 100 000 Einwohner ermittelt die Polizei die sogenannte Häufigkeitsziffer. Je geringer die Zahl ist, desto sicherer ist die Kommune. Im Land wird eine Ziffer von 5295 erreicht, in der Stadt Mannheim liegt die Zahl bei 11 448, in Ilvesheim bei 2807, nachdem diese in 2016 noch bei 3099 lag.

Laut Revierchef Oechsler haben im Bereich Ilvesheim Rauschgiftdelikte um 110 Prozent zugenommen – von zehn auf 21 Fälle. Das ist ein immenser Anstieg und Ergebnis eines gezielten Vorgehens. „Wir haben die Präsenz erhöht. Und je präsenter man ist, desto mehr stellt man fest“, äußerte sich Peter Oechsler hierzu. Die Aufklärungsquote erreichte 95,2 Prozent.

Im Revier Ladenburg gibt es übrigens einen Zuwachs an Rausgiftdelikten in Höhe von 15,2 Prozent. Gestiegen sind in Ilvesheim auch die Körperverletzungsdelikte, und zwar von 27 auf 35 Fälle (plus 29,6 Prozent).

Diebstahlsdelikte sind von 147 auf 102 Fälle zurückgegangen (ein Minus von 30,6 Prozent). Die Zahl der Wohnungseinbrüche sank von 18 auf sieben Fälle (minus 61 Prozent). Im Revier Ladenburg wird ein Rückgang von lediglich 7,5 Prozent verzeichnet. In Ilvesheim ist die Aufklärungsquote in diesem Bereich mit 40 Prozent (2016: 7,1 Prozent) relativ hoch, im Revier sind es 24,4 Prozent. Zur Vermeidung und Abschreckung hat die Polizei im Bereich Wohnungseinbrüche Kräfte gebündelt, informierte Oechsler.

Laut der Statistik ist die Straßenkriminalität von 125 auf 80 Fälle (minus 36 Prozent) zurückgegangen. Die Zahl der Fahrraddiebstähle sank von 34 auf 25, die der Diebstähle aus Kfz von 36 auf sechs. Die Aufklärungsquote erreicht in diesem Bereich in der Insel-Gemeinde 30 Prozent.

Die Tatverdächtigen

Zu den Tatverdächtigen (in Klammern die Zahlen von 2016): Die Statistik zählt 2017 insgesamt 112 Vergehen (87) auf, die von 91 (67) männlichen und 21 (20) weiblichen Personen begangen wurden. Darunter waren 70 (69) Erwachsene, zwölf (zehn) Heranwachsende und 30 (fünf) Jugendliche. Zu Nichtdeutschen zählten 35 (23) Personen, 14 (vier) davon zu Asylbewerbern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.05.2018